台德建交公聽會 德官員：計畫擴展對台關係

（中央社記者林育立柏林9日專電）德國國會今天舉行與台灣建交請願案公聽會。德國官員在會中重申一中政策，不過強調與台灣享有共同價值，德國珍惜、而且正計畫擴展與台灣的關係。

德國民眾克羅茲堡（Michael Kreuzberg）向國會請願，要求政府與中華民國（台灣）建立正式外交關係，連署人數在10月初通過5萬人的立案門檻。德國國會請願委員會今天召開公聽會，邀請外交部官員列席說明。

請願人克羅茲堡首先表示，他不願看到民主的台灣被獨裁的中國併吞，因此提出請願案。保障台灣安全是西方國家的道德責任和義務，他實在無法理解德國為何不願意承認台灣是一個獨立的國家。

代表請願方的傅佩芬也指出，源自冷戰時代的中國政策早已過時，與中國交往並沒有促進中國走向民主化。台灣與德國共享民主價值，可以成為德國創新和戰略的夥伴，現在是德國改變對台立場的時候了。

傅佩芬是在法蘭克福執業的律師，平時熱心僑務，目前擔任世界台灣同鄉會聯合會會長。

德國民眾克羅茲堡（右）與世界台灣同鄉會聯合會會長傅佩芬（左）以請願人的身份，陳述為何德國應該與台灣建交。中央社記者林育立柏林攝 108年12月10日

主管亞洲政策的德國外交部官員席格孟特（Petra Sigmund）回應時，首先肯定台灣活潑的民主和對人權和言論自由的保障。

她說，台灣與德國共享民主和自由等價值，可說是德國的「價值夥伴」，雙方在經貿、文化、學術等領域互動頻繁，德國非常珍惜、而且計畫擴展與台灣的關係。

不過，席格孟特指出，德國在1972年與中國建交，承認中華人民共和國為中國唯一的主權國家。這樣的「一個中國」政策排除與台灣維持邦交的可能性，不僅德國，包括所有歐盟國家在內的世界多數國家都遵守，德國無意改變。

今天公聽會歷時1小時，包括朝野黨派議員、助理、旁聽席的觀眾等約100人出席，請願委員會將擇日決定是否將請願案送交大會討論。

克羅茲堡會後接受中央社記者訪問時表示，他在台灣旅行時親眼見證台灣的民主，但也感受到台灣人對中國的恐懼。請願案剛提出時，本來只拜託身邊的朋友連署，沒想到在社群媒體上引起廣大迴響，還吸引德國媒體大幅報導，發展完全出乎他的意料。

克羅茲堡指出，在德國，台灣議題從來沒有像過去數週一樣受到這麼多關注，除了請願案發揮作用，也與港人示威不斷和維吾爾人被大規模拘禁有關，德國有愈來愈多聲音認為應該對中國施壓。

克羅茲堡強調，公聽會上的每個人都很清楚，德國不可能因為這個請願案馬上與台灣建交。他對官員不願承認台灣是一個獨立的國家感到不滿，但朝野議員紛紛肯定請願案的訴求，仍讓他感到欣慰。

克羅茲堡表示，歐盟國家若同時與台灣建交，德國可能就會跟進，因此，他的下一步是向歐洲議會提出請願。（編輯：韋樞）1081210

德國國會9日（當地時間）舉行與台灣建交請願案公聽會，德國外交部主管亞洲政策的官員席格孟特（中）代表德國政府發言。中央社記者林育立柏林攝 108年12月10日