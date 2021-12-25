更多編輯台推薦新聞：
日本商業行駛雙模式車輛上路成全球首例 能走馬路和鐵軌
國際

日本商業行駛雙模式車輛上路成全球首例 能走馬路和鐵軌

「竹竹」為什麼要併？優勢疑慮一次看懂
政治

「竹竹」為什麼要併？優勢疑慮一次看懂

公共出借權試辦首年只發了40萬 出版社疾呼簡化流程
數位專題

公共出借權試辦首年只發了40萬 出版社疾呼簡化流程

前進2021新聞現場 照片回顧年度大事
專題

前進2021新聞現場 照片回顧年度大事

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 重點新聞

中橫、合歡山等高山路段恐結冰 籲用路人留意路況

2021/12/25 17:09（12/25 23:03 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
冷氣團影響，公路總局研判26日到28日凌晨，2000公尺以上高山道路，不排除有降雪及結冰情形。圖為合歡山路面結冰。（中央社檔案照片）
冷氣團影響，公路總局研判26日到28日凌晨，2000公尺以上高山道路，不排除有降雪及結冰情形。圖為合歡山路面結冰。（中央社檔案照片）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者汪淑芬台北25日電）公路總局今天發布新聞稿指出，冷氣團影響，研判明天到28日凌晨，2000公尺以上高山道路，不排除有降雪及結冰情形，用路人行經中橫公路、合歡山公路要特別小心。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事
請輸入正確的電子信箱格式
訂閱
感謝您的訂閱！

公路總局提醒用路人注意可能結冰的道路及路段包括：台7甲線中橫公路宜蘭支線（啞口45K-梨山74K）、台8線中橫公路（梨山80K-慈恩132K）及台14甲線合歡山公路（翠峰18K-大禹嶺41K）。

公路總局說，將嚴密監控路況，依中央氣象局最新氣象情資調整因應作業，增派保全人員巡查回報，並加強路況資訊揭露，倘若發現路面有結冰之虞，將限制只有掛雪鍊車輛可通行，或發布預警性封閉等最新路段管制訊息，籲請用路人留意。（編輯：郭諭儒）1101225

延伸閱讀
合歡山追雪季來臨 如何裝雪鍊避高山症竅門公開天涼心肌梗塞風險增 男女症狀大不同 低溫、大雨及強風特報連發 雙北金門局部地區探10度以下
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

下載中央社「一手新聞」 app，每日新聞不漏接！
iOS App下載Android App下載
地機族