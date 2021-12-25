中橫、合歡山等高山路段恐結冰 籲用路人留意路況

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冷氣團影響，公路總局研判26日到28日凌晨，2000公尺以上高山道路，不排除有降雪及結冰情形。圖為合歡山路面結冰。（中央社檔案照片）

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（中央社記者汪淑芬台北25日電）公路總局今天發布新聞稿指出，冷氣團影響，研判明天到28日凌晨，2000公尺以上高山道路，不排除有降雪及結冰情形，用路人行經中橫公路、合歡山公路要特別小心。

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公路總局提醒用路人注意可能結冰的道路及路段包括：台7甲線中橫公路宜蘭支線（啞口45K-梨山74K）、台8線中橫公路（梨山80K-慈恩132K）及台14甲線合歡山公路（翠峰18K-大禹嶺41K）。

公路總局說，將嚴密監控路況，依中央氣象局最新氣象情資調整因應作業，增派保全人員巡查回報，並加強路況資訊揭露，倘若發現路面有結冰之虞，將限制只有掛雪鍊車輛可通行，或發布預警性封閉等最新路段管制訊息，籲請用路人留意。（編輯：郭諭儒）1101225