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低溫、大雨及強風特報連發 北台灣更溼冷

2021/12/25 17:50（12/25 18:32 更新）
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根據中央氣象局低溫特報，大陸冷氣團或強烈大陸冷氣團南下、26日到28日清晨各地天氣偏冷，25日晚間到26日台北市、新北市及金門縣局部地區更有攝氏10度以下氣溫發生機率，提醒民眾耶誕假期出遊務必留意保暖。圖為民眾與耶誕老人造景開心合影，歡度佳節。中央社記者王騰毅攝 110年12月25日
根據中央氣象局低溫特報，大陸冷氣團或強烈大陸冷氣團南下、26日到28日清晨各地天氣偏冷，25日晚間到26日台北市、新北市及金門縣局部地區更有攝氏10度以下氣溫發生機率，提醒民眾耶誕假期出遊務必留意保暖。圖為民眾與耶誕老人造景開心合影，歡度佳節。中央社記者王騰毅攝 110年12月25日
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（中央社記者汪淑芬台北25日電）中央氣象局今天下午發布低溫、大雨及陸上強風3特報，冷氣團南下，明天至28日清晨全台都偏冷，尤其北部及東北部，因華南雲雨區及東北風影響，又溼又冷。

氣象局表示，今天大陸冷氣團或強烈大陸冷氣團南下，明天至28日清晨，各地天氣偏冷；今晚至明天，台北市、新北市及金門局部地區有攝氏10度以下低溫（橙色燈號－低溫特報燈號）發生的機率。

另外，華南雲雨區及東北風影響，今、明兩天大台北、東北部山區及基隆北海岸有局部大雨發生的機率。

氣象局也發布基隆等17縣市陸上強風特報，因東北風明顯偏強，台南以北、東部、東南部（含蘭嶼、綠島）、恆春半島沿海空曠地區及澎湖、金門、馬祖易有9至11級強陣風，東北部沿海空曠地區也有較強陣風，鄰近海域並有較大風浪。（編輯：戴光育）1101225

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