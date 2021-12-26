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汽柴油27日起各降2角 95無鉛每公升29元

2021/12/26 12:12（12/26 12:53 更新）
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台灣中油宣布，27日凌晨零時起，汽、柴油每公升各調降新台幣0.2元，中止連2週漲勢。（中央社檔案照片）
台灣中油宣布，27日凌晨零時起，汽、柴油每公升各調降新台幣0.2元，中止連2週漲勢。（中央社檔案照片）
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（中央社記者吳佳蓉台北26日電）台灣中油今天宣布，27日凌晨零時起，汽、柴油每公升各調降新台幣0.2元，中止連2週漲勢。其中，發油量最大的95無鉛汽油，每公升價格將降至29元。

台灣中油表示，調整後參考零售價格分別為92無鉛汽油每公升27.5元、95無鉛汽油每公升29.0元、98無鉛汽油每公升31.0元、超級柴油每公升25.5元。

台灣中油指出，本週受歐洲多國重啟嚴格防疫措施、美國參議員倒戈反對拜登政府社會支出法案等因素影響，導致國際油價下跌。

本週調價指標7D3B（70%杜拜＋30%北海布倫特）週均價下跌0.8美元，新台幣兌美元匯率升值0.001元，國內油價依公式計算跌幅為0.88%。

配合政府調降汽、柴油貨物稅每公升1元並按浮動油價調整原則，換算後價格仍應低於亞洲鄰近國家（日、韓、港、星），下週汽、柴油價格每公升實際各調降0.2元。

台灣中油統計，累計今年至11月底止，台灣中油共吸收78.7億元。（編輯：楊蘭軒）1101226

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