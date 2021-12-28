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台股大漲147點收18196.81點 收盤續寫新高紀錄
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貨櫃三雄匯聚人氣 台股早盤攻上18184.44點創新高

2021/12/28 09:17（12/28 13:49 更新）
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台股28日早盤衝到18184.44點，再創歷史新高。（中央社檔案照片）
台股28日早盤衝到18184.44點，再創歷史新高。（中央社檔案照片）
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（中央社記者潘智義台北28日電）受美股大漲激勵，台灣半導體展開幕（SEMICON Taiwan 2021），台股今天由電子股領軍，早盤攻上18184.44點，漲135.5點，再創歷史新高，隨後指數微幅收斂，盤中維持高檔。

10時40分止，加權指數來到18154.03點，漲105.09點，成交金額新台幣1348.59億元，8大類股漲跌互見，受惠台灣半導體展開幕，機電類股走勢強勁，造紙類股最弱。

半導體晶圓代工龍頭台積電盤中來到615元，上漲9元，光學鏡頭供應商大立光先漲後跌，來到2420元，下跌30元；鴻海在平盤104.5元附近游走。

貨櫃三雄盤中齊揚，長榮來到145元，上漲5.5元；陽明來到127元，上揚4.5元；萬海來到206元，上漲7元。

國泰證期顧問處分析師蔡明翰接受電話採訪表示，美股強勢續創新高，從過往經驗來看，年底前正好遇到外資放長假，造成台股雖然大漲卻量縮，這種價量背離的情況可望在明年元旦後轉變。

蔡明翰指出，元旦至1月底的農曆年前封關都有機會再創新高，元月行情接著紅包行情，中長線樂觀。現階段台股健康輪動，宜分散布局，電子、非電族群都有機會，電子股以半導體為主，非電則看好航運、原物料、大型金控。（編輯：張均懋）1101228

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