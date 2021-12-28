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新店老翁開車回頭顧孫 失控撞攤販衝騎樓釀1死3傷

2021/12/28 18:59（12/28 20:48 更新）
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新北市新店區28日傍晚發生7旬汽車駕駛疑因後座孫子跌落而緊張失控，駕車衝進店家，一名路邊賣菜攤販遭撞飛，這起事故含駕駛在內有4人送醫救治。（民眾提供）中央社記者王鴻國傳真 110年12月28日
新北市新店區28日傍晚發生7旬汽車駕駛疑因後座孫子跌落而緊張失控，駕車衝進店家，一名路邊賣菜攤販遭撞飛，這起事故含駕駛在內有4人送醫救治。（民眾提供）中央社記者王鴻國傳真 110年12月28日
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（中央社記者沈佩瑤新北28日電）新北市新店區今天發生汽車暴衝進店家事故，70歲鄧姓駕駛疑因後座孫子跌落緊張失控，路邊賣菜攤販劉女遭撞傷重急救不治，另2路人輕傷、鄧男腦部血腫送醫，肇因待釐清。

新北市警消傍晚5時50分獲報，新店區建國路上有汽車暴衝，撞上對向路邊賣菜的攤商68歲劉女後，衝進一旁店家，車頭全毀。

警消趕抵時，劉女已無生命跡象，被緊急送往新店慈濟醫院急救無效，宣告不治；另有2名女性路人受輕傷，駕駛鄧男頭部血腫，均送往新店耕莘醫院救治。

警方初步調查，鄧男當時正要迴轉，後座2歲孫子因亂動從安全座椅上跌落，鄧男一時緊張失控暴衝，孫子受驚嚇但沒有受傷；鄧男酒測值為零，持照正常，詳細車禍原因仍待後續釐清。（編輯：郭諭儒）1101228

新北市警消28日傍晚獲報，新店區建國路上有汽車暴衝，撞上對向路邊賣菜的攤商68歲劉女後，衝進一旁店家，車頭全毀。（民眾提供）中央社記者沈佩瑤傳真 110年12月28日
新北市警消28日傍晚獲報，新店區建國路上有汽車暴衝，撞上對向路邊賣菜的攤商68歲劉女後，衝進一旁店家，車頭全毀。（民眾提供）中央社記者沈佩瑤傳真 110年12月28日
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