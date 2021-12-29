大專校院校務資訊公開平台揭露 65私校28年未調兼任教師鐘點費

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教育部近日公布私立大專校院兼任教師鐘點費資料，有65所私校28年未調整鐘點費。（示意圖／圖取自Pixabay圖庫）

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（中央社記者許秩維台北29日電）教育部近日公布私立大專校院兼任教師鐘點費資料，有65所私校長達28年未調整鐘點費。教育部表示，將評估調整獎補助規定，增加私校調高鐘點費的意願。

目前公立大專校院日間授課兼任教師鐘點費依照類別分為教授新台幣955元、副教授820元、助理教授760元、講師695元。

教育部「大專校院校務資訊公開平台」今年首度公開私立學校兼任教師鐘點費，110所私立大專校院中，已有31所調高到與公立大學兼任教師鐘點費基準一致或更高，但仍有65所私校維持民國82年的公立大專兼任教師鐘點費標準，等於長達28年未調整兼任教師鐘點費。

台灣高等教育產業工會日前發出新聞稿指出，半數私立大專已長達28年未調漲兼任教師鐘點費，而軍公教明年1月起將調薪4%，教育部若不儘速於年底前訂定規範，確保私立大專兼任教師鐘點費與公校一致，私立大專兼任教師鐘點費將陷入29年未調的困境。

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教育部則回應，私立大專兼任教師鐘點費由學校財務狀況定之，為鼓勵私校調增鐘點費，教育部自105年起將私立大專調整兼任教師鐘點費至公立大專校院兼任教師授課鐘點基準者，納入獎補助款核配參據，額外核給獎勵經費。

教育部表示，將持續瞭解學校財務運作、收支情形，積極與各校溝通，在兼顧學校財務面穩定發展基礎上，評估調整獎補助規定，增加私立大專調整兼任教師鐘點費至公立大專基準的意願，並評估私立大專兼任教師鐘點費逐步漸進調整至公立大專兼任教師授課鐘點基準的可行性方案。（編輯：黃世雅）1101229