南科情殺案男子身中8刀 檢方相驗：被燒死的

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（中央社記者張榮祥台南30日電）南科員工洪姓男子疑不滿前女友移情別戀同事葉姓男子，昨天凌晨持刀刺殺葉男後再點火焚屍。台南地檢署今天解剖驗發現，葉男身中8刀後尚未死亡，初判死因是被燒死的。

葉男昨天遭刺殺後焚屍，南檢相驗初判死者背部有1處刀傷，身上則有大面積燒灼傷，但因無法確認死因，今天在台南市南區殯儀館會同法醫解剖相驗。

南檢發言人林仲斌告訴中央社記者，解剖後初步發現死者背部有7處刀傷，胸部肋骨部位有1處刀傷，其中背部2處、胸部1處深及肺臟，造成死者有氣血胸傷害，但刀傷仍非致死原因。目前初判死因是燒灼傷，也就是死者是被燒死的，正式死因有待鑑定作最終判定。

台南市政府消防局昨清晨5時多獲報，台南科學園區迎曦湖附近的新市區環東路1段發生機車火警，消防人員撲滅火勢後發現1具已明顯死亡焦屍，原以為只是單純火警，沒想到檢視死者葉男遺體時，卻發現身上有刀傷，立刻報警偵辦。

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警方調閱監視器，鎖定死者同事30歲洪男涉案，隨即逮捕送辦。警方調查，兩人在南科同一家公司上班，洪男疑不滿前女友移情別戀和葉男交往，得知葉男加班到清晨4時多，騎乘機車堵人談判，兩人一言不合起口角，涉嫌持刀刺殺對方。

南檢調查，兩人在南科環西一路與環東一路口爭執扭打，葉男倒臥在地，洪男利用葉男機車將葉男載至迎曦湖畔停車場，但因行車不穩擦撞電線桿，洪男見機車漏油，就點火焚燒葉男和機車。南檢昨天訊後聲押禁見洪男獲准。（編輯：孫承武）1101230