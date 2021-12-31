寶齡富錦涉哄抬乾洗手價格 總經理50萬交保

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（中央社記者蕭博文台北31日電）士檢偵辦上市公司寶齡富錦涉嫌哄抬乾洗手價格案，昨天指揮調查局發動搜索、約談，今天諭知江姓總經理以新台幣50萬元交保，張姓、劉姓經理各以30萬元、5萬元交保。

位於台北市的上市公司寶齡富錦生技股份有限公司製造、販售酒精類乾洗手產品。檢調接獲檢舉指稱，衛生福利部去年3月公告將酒精、乾洗手列為防疫物資後，寶齡富錦以原價2倍價格販售酒精類乾洗手給新客戶。

士林地檢署昨天針對寶齡富錦等處執行搜索，查扣相關帳冊資料，約談江姓總經理、張姓業務經理、劉姓產品經理，調查調整價格緣由，釐清是否涉犯違反嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別條例中的哄抬價格等規定。

檢察官複訊後，今天諭知江姓總經理等3人交保候傳。

寶齡富錦昨天表示，針對檢調單位調查一事，將全力配合，誠信為公司治理最高原則，相信調查結果將可消弭外界疑慮。（編輯：黃世雅）1101231