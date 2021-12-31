元旦連假首日 國道上午部分路段壅塞

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元旦連假首日，根據國道即時路況顯示，31日一早國道全線大致順暢，圖為中山高桃園南崁路段，車輛比平日稍多。中央社記者施宗暉攝 110年12月31日

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（中央社記者余曉涵台北31日電）交通部高速公路局表示，今天上午國道車流量為47.5百萬車公里，主要壅塞路段為國1南向湖口至新竹、國3南向鶯歌系統至龍潭等路段，其餘路段大致正常。

今天是元旦連假首日，交通部高速公路局今天發出新聞稿表示，截至中午12時，國道全線交通量為47.5百萬車公里，仍在預期流量範圍之內。

高公局指出，今天上午國道壅塞路段主要為國1南向湖口至新竹、埔鹽系統至員林；國3南向鶯歌系統至龍潭、和美至彰化系統、快官至霧峰、田寮至燕巢系統，其餘路段均能維持正常，其中田寮至燕巢系統是受到交通事故影響。

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高公局表示，預計今天下午重點壅塞路段，將出現在國1南向楊梅至新竹、北向圓山至大華系統；國5南向南港系統至頭城等路段，預計西部國道下午3時，國5下午4時左右就會紓解。

高公局表示，提醒民眾假期前作好車輛保養及檢查，避免於旅途中發生車輛故障情形，以確保行車順利及安全。務必養足精神，避免疲勞駕駛，注意車前狀況並保持行車安全距離。（編輯：陳政偉）1101231