美國非裔男慢跑遭射殺 3白人被判終身監禁

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美國非裔男子亞伯里2020年初在喬治亞州慢跑時遭3名白人射殺，法官7日認定凶嫌「冷血」殺人，判處3人終身監禁。圖為亞伯里的母親（中）7日在支持者的包圍下走出法院。（美聯社）

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（中央社亞特蘭大7日綜合外電報導）美國非裔男子亞伯里2020年初在喬治亞州慢跑時遭3名白人射殺，法官今天認定凶嫌「冷血」殺人，判處3人終身監禁，其中一對父子不得假釋。

崔維斯．馬麥可（Travis McMichael）及父親葛瑞格里．馬麥可（Gregory McMichael）和鄰居布萊恩（William Bryan）2020年2月駕駛小貨車追擊並射殺當時在慢跑的亞伯里（Ahmaud Arbery），這場牽涉種族歧視的審判引起全美關注。

法官華姆斯利（Timothy Walmsley）今天判處崔維斯及葛瑞格里終身監禁、不得假釋。布萊恩也被判處終身監禁，但法官判決他可在服刑30年後申請假釋。根據喬治亞州法律，犯下謀殺罪，至少要服刑30年才可申請假釋。

亞伯里的家屬稍早在葛林郡（Glynn County）高等法院庭訊中哀痛地發言，法官也譴責3名凶嫌未將亞伯里視為普通鄰人，鑄下大錯。

法官說，他判處馬麥可父子最重的刑期，部分原因是他們「冷血」的言行被人用手機拍下。這段影片於2020年夏天披露後，引發全美憤慨。

亞伯里慢跑時遇害，引起全美關注。圖為亞伯里家人的律師在亞伯里的畫像前。（美聯社）

影片中，崔維斯在距離約6公尺處，舉槍指向25歲的亞伯里。法官表示：「那是令人不寒而慄、極度不安的一幕。我不斷想起那個在薩蒂拉河岸（Satilla Shores）社區慢跑的年輕人心裡必然感受到的恐懼。」

陪審團去年11月認定66歲的葛瑞格里、35歲的崔維斯和52歲的布萊恩犯下謀殺、加重傷害、非法監禁和意圖犯重罪等罪名。

法官同意檢方和亞伯里家屬的看法，認為3名凶嫌對亞伯里「採取了最壞的作法」；法官還說亞伯里遭「追捕及槍殺喪命，只因庭上受審的3人擅用私刑」。

亞伯里的家屬稍早在庭上表示，他們認為這起命案肇因於種族刻板印象。亞伯里熱愛慢跑，他自小就在與薩蒂拉河岸社區隔著一條公路的地方成長，直到逝世前都住在當地。

辯護律師曾要求法官從寬量刑，聲稱受審3人均非蓄意致亞伯里於死，不至於要被判處最重的刑期。

受審3人的律師將提出上訴。這3人還面臨有關仇恨犯罪的聯邦審判，將於2月開庭，他們被控基於「種族和膚色」攻擊亞伯里，因此侵害了亞伯里的公民權。（譯者：曾依璇/核稿：嚴思祺）1110108