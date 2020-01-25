更多編輯台推薦新聞：
影片／風水輪流轉 好萊塢鉅片女力撐起半邊天
娛樂

影片／風水輪流轉 好萊塢鉅片女力撐起半邊天

台彩大樂透加碼春節大紅包 開獎獎號看這裡
生活

台彩大樂透加碼春節大紅包 開獎獎號看這裡

電影撤檔湖北封城 武漢肺炎殺到中國鼠年變味
兩岸

電影撤檔湖北封城 武漢肺炎殺到中國鼠年變味

不斷更新／武漢肺炎擴散 最新疫情防範措施一次看
生活

不斷更新／武漢肺炎擴散 最新疫情防範措施一次看

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Se detecta que el idioma que usted usa no es el carácter chino tradicional.Por favor, intente entrar en la Página web de“Español”
Focus Taiwanフォーカス台湾Espanol
上一頁
訊息平台
首頁 / 兩岸

武漢肺炎中國確診1356例 僅剩西藏無病例

最新更新：2020/01/25 19:09

（中央社台北25日電）青海省衛生健康委員會今天傍晚宣布，先前在當地出現的1名武漢肺炎疑似病例已被確診，使中國31個省區當中，如今僅剩西藏尚未出現武漢肺炎確診病例，其餘省區均告淪陷。

澎湃新聞報導，截至傍晚5時45分為止，中國境內的武漢肺炎確診病例已上升到1356例，其中41例死亡，但也有39例病癒出院。

在各省區中，疫情起源地的湖北省確診病例已增加到729例，其中39例死亡，32例出院；其次依序是廣東省78例、浙江省62例、重慶市57例、湖南省43例、安徽省39例、北京市36例、上海市33例、河南省32例、四川省28例。

其餘死亡病例分別出現在黑龍江省及河北省各1例，而這兩省的確診病例分別為9例及8例。

至於青海這名武漢肺炎確診患者，根據報導，他的「生命體徵平穩，體溫正常」。

綜合中國媒體先前報導，這名陳姓患者為27歲男性，在武漢市工作，21日從武漢到寧夏探親，中途暫時居住在青海省西寧市。23日下午，患者自行前往西寧指定醫院就診，其病毒標本經青海省方面檢測呈現陽性，24日再送至中國疾病預防控制中心複檢，在今天確認。（編輯：邱國強）1090125

地機族
訂閱中央社
訂閱
感謝您的訂閱！瀏覽更多中央社精選電子報
點擊訂閱電子報 點擊訂閱
訂閱
早安世界最新內容中央社電子報總覽
感謝您的訂閱！瀏覽更多中央社精選電子報