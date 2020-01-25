武漢肺炎中國確診1356例 僅剩西藏無病例

（中央社台北25日電）青海省衛生健康委員會今天傍晚宣布，先前在當地出現的1名武漢肺炎疑似病例已被確診，使中國31個省區當中，如今僅剩西藏尚未出現武漢肺炎確診病例，其餘省區均告淪陷。

澎湃新聞報導，截至傍晚5時45分為止，中國境內的武漢肺炎確診病例已上升到1356例，其中41例死亡，但也有39例病癒出院。

在各省區中，疫情起源地的湖北省確診病例已增加到729例，其中39例死亡，32例出院；其次依序是廣東省78例、浙江省62例、重慶市57例、湖南省43例、安徽省39例、北京市36例、上海市33例、河南省32例、四川省28例。

其餘死亡病例分別出現在黑龍江省及河北省各1例，而這兩省的確診病例分別為9例及8例。

至於青海這名武漢肺炎確診患者，根據報導，他的「生命體徵平穩，體溫正常」。

綜合中國媒體先前報導，這名陳姓患者為27歲男性，在武漢市工作，21日從武漢到寧夏探親，中途暫時居住在青海省西寧市。23日下午，患者自行前往西寧指定醫院就診，其病毒標本經青海省方面檢測呈現陽性，24日再送至中國疾病預防控制中心複檢，在今天確認。（編輯：邱國強）1090125