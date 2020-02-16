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鑽石公主號再70人確診 總計355感染武漢肺炎
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新聞專題
武漢肺炎疫情
中國武漢市2019年12月起爆發肺炎疫情，並擴散中國各省及世界各國，世衛2月11日將其定名為COVID-19（2019年冠狀病毒疾病）。台灣也出現多個確診病例，疾管署籲民眾勿恐慌，勤洗手、必要時戴口罩、做好自主健康管理。
武漢肺炎疫情
新聞專題
武漢肺炎疫情7/100

武漢肺炎中國累計確診6.8萬例 1665死

最新更新：2020/02/16 09:32
中國官方通報武漢肺炎疫情數字，15日新增確診2009例及死亡142例。圖為新冠肺炎治癒患者向醫護人員鞠躬致謝。（中新社提供）
中國官方通報武漢肺炎疫情數字，15日新增確診2009例及死亡142例。圖為新冠肺炎治癒患者向醫護人員鞠躬致謝。（中新社提供）

（中央社台北16日電）中國官方今天通報武漢肺炎疫情數字。15日中國大陸新增確診2009例及死亡142例。自去年底疫情爆發至15日午夜，中國大陸累計死亡病例1665例，累計報告確診病例6萬8500例。

世界衛生組織（WHO）2月11日將武漢肺炎定名為COVID-19（2019年冠狀病毒疾病）。

防疫資訊

中國衛生健康委員會今天在官網通報，2月15日0至24時，中國31個省（自治區、直轄市）和新疆生產建設兵團報告新增確診病例2009例，新增重症病例219例，新增死亡病例142例，新增疑似病例1918例。

當日，新增治癒出院病例1323例，解除醫學觀察的密切接觸者2萬9788人。

自去年12月疫情爆發至今年2月15日24時，中國31個省（自治區、直轄市）和新疆生產建設兵團現有確診病例5萬7416例，其中重症病例1萬1272例。累計治癒出院病例9419例，累計死亡病例1665例，累計報告確診病例6萬8500例，現有疑似病例8228例。

累計追蹤到密切接觸者52萬9418人，尚在醫學觀察的密切接觸者15萬8764人。

疫情重災區湖北省，15日新增確診病例1843例，其中武漢占1548例；新增治癒出院病例849例，武漢占413例；新增死亡病例139例，武漢占110例；現有確診病例4萬9030例，武漢占3萬5314例；其中重症病例1萬096例，武漢8530例。

自疫情爆發至今，湖北省累計治癒出院病例5623例，其中武漢2915例；累計死亡病例1596例，武漢占1233例；累計確診病例5萬6249例，武漢占3萬9462例。新增疑似病例1036例，武漢占391例；現有疑似病例5243例，武漢占2168例。

此外，香港特別行政區確診56例，包含出院1例，死亡1例；澳門特別行政區確診10例，其中3例已出院。（編輯：翟思嘉）1090216

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