湖北武漢肺炎新增確診 連2日未破千

（中央社台北21日電）中國湖北省衛生健康委員會今早通報，2月20日，全省武漢肺炎新增死亡病例115人，累計死亡病例2144人；新增確診病例411例，連續2日未破千，累計確診病例6萬2442例。

據通報，2月20日，湖北新增2019年冠狀病毒疾病（COVID-19）確診病例411例，其中，武漢市佔319例、孝感市17例、黃岡市17例。

湖北每日新增確診病例自1月29日破千後持續上揚，但自2月19日大降為349例後，已連續2日未破千。

據通報，湖北20日新增死亡病例115例，其中，武漢99例、孝感5例、黃岡3例。全省新增出院1451例。

截至2月20日午夜，湖北累計確診病例6萬2442例，其中，武漢4萬5346例、孝感3346例、黃岡2856例。

湖北累計死亡病例2144例，其中，武漢1684例、孝感94例、黃岡90例。全省累計治癒出院1萬1788例。

據通報，湖北目前仍在院治療4萬2056例，其中，重症8979例、危重症2018例。現有疑似病例4084人，20日新增1269人，當日排除610人，集中隔離3906人。累計追蹤密切接觸者22萬5696人，尚在接受醫學觀察6萬3126人。（編輯：楊昇儒）1090221