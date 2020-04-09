分區分級防控疫情 中國電影院仍無法復業

中國國務院近日發布通知，建議密閉式娛樂休閒產所仍暫不開業。這意味著戲院仍無法復工。圖為北京一家電影院的戶外廣告。（中新社提供）中央社 109年4月9日

（中央社記者沈朋達上海9日電）中國國務院近日發布通知，要求各地「分區分級」，對各種場所實施不同的防疫措施，並建議「密閉式的娛樂休閒場所」暫不開業，這也代表中國的電影院依舊未能恢復營業。

之前，中國部分地區電影院曾在3月20日前後復工，但國家電影局3月27日突然下發通知，要求所有影院暫不復業，已復業的立即停止營業，具體復業時間另行通知。分析認為，官方仍擔心密閉空間的人群聚集，會帶來防疫風險。

中國國務院聯防聯控機制日前印發「關於進一步做好重點場所重點單位重點人群新冠肺炎疫情防控相關工作的通知」，通知強調，要結合當前疫情防控形勢，落實「分區分級」防控要求，推進生產生活秩序逐步恢復。

中國央視APP報導，這份通知對各類場所復工提出不同的防疫建議。

在生活服務類場所，通知建議低風險地區在做好室內通風、環境清潔消毒、人員健康監測的前提下正常經營；中、高風險地區則應限制人員數量，減少人群聚集。

開放式活動場所方面，通知建議低風險地區逐步恢復正常營業；中、高風險地區在做好環境清潔消毒、人員健康監測的前提下正常經營，並採取措施限制人員數量，減少人群聚集。而如「馬拉松等大型聚集性體育活動、聚集性宗教活動，和各類展覽和會展則暫不開展」。

對於密閉式娛樂、休閒場所，通知建議「低、中、高風險地區都暫不開業」，具體要求由各地根據疫情本地形勢研究確定。

而在交通工具和站點方面，通知表示，飛機、列車和候車室等要嚴格做好通風、環境清潔消毒、人員健康監測等日常監管。同時，可透過控制乘客數量、分散就坐等措施，減少人員聚集。

對於養老機構、兒童福利院、監獄和精神衛生醫療機構等特殊單位，通知建議，低風險地區做好風險防範、加強人員防護、消毒等日常防控工作；中、高風險地區則要制定應急預案，嚴格落實防控措施監管，有條件的組織開展全面排查和核酸篩查。

在企業和事業單位，通知建議低風險地區做好室內通風、環境清潔消毒和人員健康監測等日常衛生管理；並建議中、高風險地區鼓勵採取錯時上下班、彈性工作制或居家辦公方式，減少人員聚集。（編輯：楊昇儒）1090409