騰訊大幅減持京東股份 是否有關反壟斷眾說紛紜

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（中央社台北23日電）中國科技巨頭騰訊今天宣布，將以中期派息把持有電商龍頭京東的4.6億股發放給股東，雙方戰略合作關係不變。騰訊將不再是京東的最大股東。此舉和中國官方反壟斷是否有關仍眾說紛紜。

騰訊控股今天上午在香港交易所發布公告，宣布上述消息。分派後，騰訊持有京東的股份將由17%降為2.3%。同時，騰訊總裁劉熾平也卸任京東董事。

騰訊指，該公司投資策略之一，是投資處於發展階段的公司、支持和分享投資公司的成長，並在這間公司未來計劃自行籌資的適當時機退出投資。

騰訊又稱，和京東仍保持互利的業務關係，包括持續的戰略合作協議。

關注科技行業脈動的陸媒「36氪」報導，騰訊2014年開始投資京東，透過戰略合作協議，京東得以接入騰訊所屬的通訊軟體微信、QQ，獲得流量，以和阿里巴巴旗下的電商平台抗衡；騰訊也擺脫須自建電商的束縛，可以把精力集中在社交和內容的主要業務上。

京東於2014年在美國上市，騰訊再次投資京東1.99億人民幣（約新台幣8.67億元），成為第一大股東。

由於騰訊和京東此輪的戰略合作協議到2022年5月27日，市場認為本次騰訊減持對雙方業務影響不大。

「財新」指今後京東的股權將進一步分散，創辦人劉強東的控制力強化，但也失去和騰訊間更有力的資本紐帶。

「界面新聞」則引述分析稱，騰訊此次變相減持京東，和官方對網路企業巨頭的反壟斷背景不無關係。

不過，「36氪」指，騰訊過去長期支持京東、拼多多等消費網路企業，現階段則加大對「硬科技」（具前瞻性的核心技術）領域創新、創業小公司的投資，這些企業也和目前中國經濟部門更支持的實體經濟關係密切。

因此報導認為，京東不會是騰訊減持的最後一個企業。（編輯：沈朋達）1101223