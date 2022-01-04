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中國增108例本土確診 無症狀感染者21宗

2022/1/4 10:11
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（中央社台北4日電）中國3日共新增108例2019冠狀病毒疾病（COVID-19）本土確診，其中陝西西安占95例。當天中國新增的本土無症狀感染者也多達21宗，由河南和上海通報。

中國國家衛生健康委員會網站通報，中國31個省（自治區、直轄市）3日新增的175例COVID-19確診，其中108例本土確診，分別是陝西西安的95例，浙江寧波的8例，河南洛陽的2例、許昌2例和鄭州1例。

在無症狀感染者方面，中國當天共新增54例，其中本土個案有21例，分別是河南的19例（許昌17例、洛陽和鄭州各1例），和上海2例（寶山、奉賢區各1例）。當天轉確診9例，當天解除醫學觀察19例，還在醫學觀察的無症狀感染者有588例。

截至3日，中國現有確診病例3256例，累計治癒9萬4949例，累計死亡病例4636例，累計報告確診10萬2841例，現有疑似病例3例。累計追蹤到的密切接觸者有143萬4795人，還在醫學觀察的密切接觸者則有4萬2293人。

在港澳累計確診部分，香港特別行政區共有1萬2677例，1萬2219例出院，213例死亡；澳門特別行政區則有79例，77例已經出院。（編輯：沈朋達）1110104

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