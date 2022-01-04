恆大下午恢復港股交易 指和債權人積極溝通

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（中央社台北4日電）身陷債務危機的中國地產商龍頭恆大在暫停港股交易一天後，宣布下午1時恢復交易，但未提之前暫停交易的具體原因。復牌後，恆大股價大漲逾7%。

在香港交易所上市的恆大今天午間發布公告，指應公司要求，恆大股份在3日上午9時起短暫停止買賣，而公司已向聯交所申請4日下午1時恢復買賣。

公告並未進一步提到之前停止交易的原因。

恆大也指，2021年集團物業實現合約銷售金額人民幣4430.2億元（約新台幣1.9兆元），合約銷售面積5426.5萬平方公尺。至於公司的流動性狀況，恆大稱將繼續積極和債權人保持溝通，努力化解風險，維護各方合法權益。

針對恆大集團在海南的「海花島」39棟建築被官方裁定為違建，恆大也強調，不涉及海花島其他地塊（建地）。

下午復牌後，恆大一度大漲逾10%，截至發稿，股價上漲7.5%。

作為中國的地產商龍頭企業，恆大近期因債務陷入流動性危機，引發海內外關注。恆大創辦人許家印則不斷強調公司不會放棄，將確保交屋工作，以還清各方面的債務。（編輯：沈朋達/繆宗翰）1110104