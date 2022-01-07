中共政治局常委會議 強調與習核心保持高度一致

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（中央社台北7日電）中共今年將召開20大，昨天舉行的中央政治局常委會會議要求全國人大常委會、國務院、全國政協、最高法院、最高檢察院黨組，要在思想、政治、行動上與「習核心」保持高度一致。

據新華社，中共中央政治局常務委員會6日全天舉行會議，由中共總書記習近平主持，聽取全國人大常委會、國務院、全國政協、最高法院、最高檢察院黨組工作匯報，聽取中央書記處工作報告。

會議強調，今年是進入全面建設社會主義現代化國家、向第二個百年奮鬥目標進軍新征程的重要一年，中共也將召開第20次全國代表大會。

因此，會議要求中國全國人大常委會、國務院、全國政協、最高法院、最高檢察院黨組，始終在思想上、政治上、行動上與「以習近平為核心的黨中央保持高度一致」。

會議又說，要胸懷中華民族偉大復興戰略全局和世界百年未有之大變局，緊扣籌備和召開中共20大聚焦發力，堅持穩中求進工作總基調，堅定歷史自信，保持歷史主動，增強憂患意識，提升鬥爭本領，以「釘釘子精神」做好各項工作。

會議並稱，黨中央每年聽取全國人大常委會、國務院、全國政協、最高法院、最高檢察院黨組工作匯報和中央書記處工作報告，對堅持黨的全面領導、維護黨中央權威和集中統一領導起到了示範作用，要長期堅持下去。

另外，中共政治局常委中，排名第3的全國人大委員長栗戰書上月底缺席全國政協新年茶話會，引起外界揣測。

而中國中央電視台昨晚的新聞聯播僅以主播讀稿方式交代上述常委會議情況，不見會議畫面；相關官媒報導內容也未提及出席會議人員，因此無法得知栗戰書是否與會。（編輯：繆宗翰/周慧盈）1110107