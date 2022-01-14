更多編輯台推薦新聞：
喬科維奇力爭入境衛冕澳網 沒打疫苗簽證遭撤風波一次看
運動

喬科維奇力爭入境衛冕澳網 沒打疫苗簽證遭撤風波一次看

張清溪搭捷運昏倒送醫不治享壽74歲 被譽經濟學台大四人幫
生活

張清溪搭捷運昏倒送醫不治享壽74歲 被譽經濟學台大四人幫

歐盟祭出首部防禦白皮書 團結應對俄中等國威脅
國際

歐盟祭出首部防禦白皮書 團結應對俄中等國威脅

COVID-19疫苗第3劑施打 各縣市預約方法、接種地點一次看
生活

COVID-19疫苗第3劑施打 各縣市預約方法、接種地點一次看

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 兩岸

Omicron入侵廣東珠海 保育員打3劑疫苗仍確診

2022/1/14 21:55
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社台北14日電）中國廣東省珠海市政府今晚通報，在當地檢出COVID-19陽性個案7例，基因測序初步判斷為Omicron。其中1例確診是幼稚園保育員，去年11月已接種第3劑疫苗。

珠海官方並宣布展開全體市民核酸檢測。今天稍早，珠海機場已取消即日起所有飛往北京的航班，以免疫情擴散，進而影響即將開幕的北京冬奧。

綜合央視新聞等陸媒報導，廣東中山市坦洲鎮昨天報告在就診患者檢出1例本土陽性個案後，相鄰的珠海市香洲區南屏鎮、前山街道等當天展開大規模核酸檢測，截至目前確定陽性個案7例，其中1例確診，6例為無症狀感染者，基因測序初步判斷為變異株Omicron。

根據通報，確診病例是一名53歲女子，在南屏鎮廣榕園幼稚園擔任保育員，她已於2021年11月27日接種第3劑疫苗。

珠海今天已展開全民核酸檢測，要求市民非必要不離市，離市需持24小時內核酸陰性證明。

珠海官方除封控病例有關區域外，同時宣布全市美容美髮、按摩水療、棋牌室、麻將館、網咖、酒吧、KTV、劇院、電影院、健身房、遊戲廳、體育館、游泳館等密閉場所暫停營業。（編輯：楊昇儒）1110114

延伸閱讀
廣東珠海檢出1例陽性 取消所有飛往北京航班廣東珠海隧道透水事故 被困14人罹難
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

下載中央社「一手新聞」 app，每日新聞不漏接！
iOS App下載Android App下載
地機族