北京增9本土病例 新規定買退燒藥要核酸檢測

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（中央社台北23日電）北京疫情防控工作發布會今日下午通報，北京市新增9例COVID-19本土病例，為應對嚴峻的疫情，新規定過去14天內及今天開始，購買退燒及止咳等4類藥物，必須於72小時內進行一次核酸檢測。

央視新聞微博報導，北京疫情防控工作發布會今日下午通報，北京市22日下午4時至23日下午4時新增9例COVID-19本土病例，其中5例是確診病例，4例是無症狀感染者。

為加強疫情防控，北京市今日起實施新規定，過去14天內及今天起購買退燒、止咳、抗感染、治療咽乾咽痛的4類藥物，必須在72小時內進行一次核酸檢測。應用程式「北京健康寶」將透過核酸檢測數據庫進行比對，未能按時進行檢測者，將有視窗彈出提示，可能會影響出行和日常生活。

今年1月15日以來，北京累計報告本土病例43例，其中Omicron病毒變異株占6例，均為確診，Delta病毒變異株占37例（確診27例，無症狀10例）。

北京市疾病預防控制中心副主任龐星火表示，目前Omicron病毒變異株疫情總整平穩，新增病例均來自管控人群，社區傳播風險有限。Delta病毒變異株正處於發展階段，傳播鏈基本清晰，已發現病例均直接或間接與冷鏈物品或相關從業人員有關。

新京報今日報導，北京市豐台區疫情擴散至2省3地，山東省濟南市2例本土確診病例，曾在北京豐台區西南郊冷庫與確診病例有接觸，山東省聊城市有1例無症狀感染者，是北京豐台區某冷庫從業返鄉人員。山西省大同市發現1例核酸陽性病例，是北京豐台區西南郊冷庫工作人員。

北京市政府新聞發言人徐和建今日在新聞發布會上表示，當前北京市疫情嚴峻複雜，為防止風險外溢，在風險區域的人原則上不出京。（編輯：陳沛冰/張淑伶）1110123