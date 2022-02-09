4萬字長文批習近平 反習大作遍傳海內外

一篇題為「客觀評價習近平」的文章在華人圈廣為流傳。有人認為，這是反習勢力在中共20大前的起手式。（中新社）

（中央社台北9日電）近來，一篇題為「客觀評價習近平」的長篇文章在中國內外的華人圈廣為流傳。由於此文在深入剖析習近平之餘多所批判，引起矚目及各種解讀。有人認為，這是反習勢力在中共20大前的起手式。

有評論認為，這篇長文是中共19屆六中全會後，反習勢力發出的最新一顆「重磅炸彈」；也有評論直指，此文是一篇「精準打擊」習近平心理支撐、從其心理軟肋及性格罩門切入的文章。

這篇長達4萬字的文章署名「方舟與中國」，1月19日首先由作者在海外中文網路平台，分上、中、下3篇發表。到農曆春節前，不但在海外華人圈迅速流傳，在中國國內也有不少關心時事及政治的網友轉發，成為熱議文章。由於基調反習，儘管此文已屢遭中國網管封殺，但仍難完全禁絕。

這篇文章將習近平與前中共重慶市委書記薄熙來對比，稱如果薄熙來是一個「拿著話筒的紅色吹鼓手」，那麼習近平就是「拿著戒尺而來」，人們從未感到「紅色專制的復辟如此接近」。而「新中國正走在習近平所領導的前進道路上」。

文章對習近平主導的中共黨史第三個歷史決議指出， 習近平像唱獨角戲一般強調著自己的重要性，做了「後輩才應該做的蓋棺定論」。但中共從沒有這樣的先例，顯然習近平的政治氣數已到了強弩之末，他終究不是一個扭轉乾坤的人。

此文還戳穿習近平的形象指出，習近平的團隊「瞻前不顧後」，把他塑造得博覽群書，卻沒有考慮到他「不怎麼識字」；把他打造為一個運動健將，卻沒有聯想他「大腹便便的身型」。同時，習近平是中共歷任領導人中言辭最空洞的一個，且性格強勢卻人格被動。這些因素都在積累習的不自信，也讓他表現得越發拘謹。

文章評價習近平受爭議的經濟政策說，習近平要以經濟規劃為支點，將偏離路線的社會主義回爐重鑄，並打造一個以自己為核心的製造業國家。而他主張的「新國企」將創造「絕對的紅色壟斷」，將中國改造為理想的專制王國。代價則是抹殺大眾的價值和理想，讓他們永無出頭之日。

文章直言，習近平試圖讓人民相信，正由於「民族偉大復興在即」，才招致了世界對中國的敵意。但這是一場氣急敗壞的民族主義，習近平與世界的對抗更像「意氣之爭」。而中國外交部很多時候不是在辯論，而是在逞口舌之快。這種激烈的反應，來自習近平個人的危機感：執政以來「國內經濟在衰退，外部矛盾在增多」。

文章更預測習近平的結局稱，就現狀來說，習近平已經很難在從政之路上持續走下去，2022年將會是他最大的轉折點。即便能用某種魔術式的手段獲得連任，也會面臨滿途荊棘，並在2027年前「迎來全面的破敗」。

文章並稱，即便是支持者，也會與習近平漸行漸遠，只把習一人留在寶座上時，也就是他的「政治生命壽終正寢之時」。

美國之音（VOA）中文網報導，中共黨史專家高文謙對這篇文章評價說，最大看點在於「出籠的時機」。因為這是自中共19屆六中全會暴露出黨內嚴重分歧後，反習勢力在與當權派一連串攻防中「最新發出的重磅炸彈」。

獨立歷史學者高伐林認為，這是一篇精準打擊習近平心理支撐的文章。作者在詳盡研究習近平後，精心選擇的切入角度是習近平的「心理軟肋、性格罩門」，也就是「習近平的自卑」。

高伐林指出，這篇文章顯示出，習近平縱容下屬且親自上陣構築自己的神話，甚至推出中共第三份歷史決議論定自己的歷史地位，卻使得他種種志大才疏、眼高手低的反差強烈到了荒謬的程度，連一般民眾也無法忽略，到了官媒「沒法洗白只能封殺」的程度。

他認為，此文用意不僅在於「剝光習近平的包裝」，更在於直接摧毀習近平長期以來靠權力極力維持的心理支撐。而這種以求得朝野「最大公約數」的「精準打擊」，像是中共體制內的力量在凝聚共識，阻抗習近平走向連任的步伐。

根據報導，多數評論者認為，此文篇幅太長降低了可讀性，且有些觀點在文中反覆出現顯得累贅，甚至出現「一帶一路」寫成「一代一路」的基本錯誤；但文中確有一些精彩傳神的論述，描寫得相當到位。（編輯：邱國強/楊昇儒）1110209