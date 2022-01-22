專家：中國求嚴格清零 恐更難走出疫情

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（中央社北京22日綜合外電報導）中國對COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情實施徹底的「零容忍」策略，好讓確診數字保持低落及經濟維持運作；但矛盾的是，這個策略恐怕也會讓中國更難走出疫情。

美聯社報導，多數專家表示，COVID-19病毒不會在地球消失；他們認為，若有足夠多人透過感染或接種疫苗免疫，這個疾病最後可能會像流感一樣，成為不斷出現，卻能夠應付的威脅。

美國和英國等國家，對Omicron變異株疫情爆發實施相對寬鬆的限制。這些地方的情勢發展透露出一些端倪，顯示上述過程可能正在進行中。

英國染疫人數近幾週飆升後已開始下降，美國新增確診數也可能不會再升高，或許因為傳染力極強的Omicron已找不到新的人可傳染。一些地方目前已在討論要放寬防疫措施。

不過，2週後就要舉行北京冬季奧運、屆時將成為國際矚目焦點的中國，現在卻見不到相同趨勢。

中共在整個疫情期間的做法，是嘗試找出並隔離每一個染疫者。這大致上讓當地醫院免於負荷過重，也使中國抵擋住許多國家被死亡人數淹沒的情況。

然而，這種毫無妥協的抗疫方式，意味大多數中國人從未暴露在COVID-19病毒下。同一時間，中國最廣泛施打的科興和國藥疫苗，效力卻被打上問號。

一些最新研究暗示，中國的國產疫苗即使接種了3劑，對Omicron的防護力仍遠低於接種西方生產的疫苗追加劑。

以上種種因素相加，可能讓中國要努力走出疫情變得更困難。專家指出，一個擁有14億人口的國家若要鬆綁防疫限制，即便疫苗覆蓋率已高，恐怕仍會面臨像新加坡或澳洲那樣的染疫人數暴增。

印度科學教育與研究學院（Indian Institute of Science Education and Research）免疫學家貝爾（Vineeta Bal）指出，中國由於大多數人沒接觸過病毒，導致缺乏混合免疫力，而這種免疫力照理說比只有接種疫苗防護力更強，因此中國更可能出現疫情大爆發。

美國芝加哥大學研究中國政治的教授楊大利（Dali Yang）表示：「這對（中國）領導階層來說是一大挑戰，尤其是他們口口聲聲說要救命。如果開放後造成數萬人死亡，要如何辯解？」

中國國家主席習近平曾稱中國的抗疫方式取得「重大戰略成果」，也是證明中共政治體系相對西方自由民主政體具有「顯著優勢」的證據。人口居全球之冠的中國，是2020年唯一成長的主要經濟體，累計染疫和病歿人數也僅占全球一小部分。

中國採行嚴格防疫策略，各城市居民上超市、進辦公室，甚至進入首都北京，都必須用政府監視的應用程式（app）掃碼出示是否染疫。但距離冬奧開幕僅剩數週，Omircon正在考驗這種做法，因為南方的廣東省和北京都有疫情爆發。

中共今年秋天將召開重要的第20次全國代表大會（20大），屆時習近平預料將獲指派連任黨領導人、展開第3任期，因此中國短期內不太可能大幅鬆綁防疫政策。

香港中文大學中國政治領導方式專家林和立指出：「如果（中國）新增確診數字開始飆升到高水準，將令他（習近平）的領導力留下負面印象。」（譯者：張正芊/核稿：戴雅真）1110122