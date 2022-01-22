北京再添12例本土病例 Delta疫情升溫

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距離北京冬奧開幕只剩13天，北京市Omicron本土疫情雖已受到控制；但冷鏈傳播而起的Delta本土疫情持續升溫，22日再添12個病例。圖為北京西站17日為旅客採檢。（中新社）

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（中央社台北22日電）距離北京冬奧開幕只剩13天，北京市Omicron本土疫情雖已受到控制；但冷鏈傳播而起的Delta本土疫情持續升溫，今天再添12個病例，豐台區一個社區因此被列為高風險地區。

據中國網直播，中國國務院聯防聯控機制今天下午舉行新聞發布會，國家衛健委疾控局一級巡視員賀青華指出，北京海淀區近日新增加的病例來自集中隔離篩查發現，Omicron疫情得到了有效控制。

他表示，北京朝陽、房山、豐台、大興區近日報告的Delta本土疫情處於發現早期，疫情源頭還在排查中，多名感染者活動足跡複雜，涉及的場所人群密集，社區傳播和外溢風險較高，需要加快風險人群排查和管控。

綜合北京日報、北京青年報報導，北京市政府今天下午召開疫情防控工作記者會，北京市疾控中心副主任龐星火通報，1月21日下午4時至1月22日下午4時，新增9例COVID-19本土確診病例、3例本土無症狀感染者。

北京市官方公布的病例詳情顯示，今天新增12個病例，其中11個屬於西南郊冷凍庫的Delta傳播鏈，沒有新增此前海淀區冒出的Omicron病例。

龐星火指出，1月15日以來，北京已累計報告本土病例34例，其中確診病例27例、無症狀感染者7例，涉及5個行政區。1月21日至22日，市疾控中心對後續8例病例的樣本進行全基因組測序，結果顯示，均屬於Delta變異株，均為同一條傳播鏈。

由於豐台區玉泉營街道萬柳園小區近14天累計報告8例本土確診病例，今天已被列為高風險地區。（編輯：楊昇儒/李雅雯）1110122