中國專家：無論是否接種疫苗 都可感染Omicron

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（中央社台北22日電）中國專家說，目前COVID-19疫情顯示，現有疫苗效果在於減輕染疫後的症狀和死亡可能，但擋不住Omicron病毒株的感染。Omicron的傳染性強在「通吃」，無論是否接種疫苗，都可能感染。

陸媒新京報網21日報導，中國疾病預防控制中心流行病學首席專家吳尊友受訪表示，對於Omicron病毒株的認識目前仍有限，原本根據實驗室研究得出的結果認為它的傳染性強，現在認識到Omicron病毒株的傳染性強在「通吃」，就是無論是否接種了疫苗，Omicron病毒株都可以感染。

例如，天津本月12日公布107例病例，僅1例未曾接種疫苗，其餘都有，其中甚至有32例完成第3劑接種。

吳尊友提到，COVID-19（2019冠狀病毒疾病）與2003年的SARS（嚴重急性呼吸道症候群）和MERS（中東呼吸症候群冠狀病毒感染症）同樣都是冠狀病毒，其中病死率（每百例感染者中的死亡比率）最高的是MERS，約34%，SARS約為10%，COVID-19則約為2%（WHO公布的數據約1.7%）。

但是COVID-19造成的社會影響和經濟損失卻是最大，造成的死亡也最多，因為感染COVID-19病例的基數大，病死率雖相對地低，但死亡病例絕對數也會相應更大。

他表示，同樣的道理，Omicron由於隱匿性傳播，造成感染的人數更多，病死率雖不高，但死亡絕對數還是會更大。

有專家認為COVID-19在Omicron病毒株影響下可能變成如同流感的說法，吳尊友表示，這種可能性很小，因為流感是上呼吸道疾病，主要感染咽喉部位，COVID-19是下呼吸道疾病，主要感染肺部，也有可能感染其他器官。

他說，病毒感染的部位不同，出現的症狀就不一樣，肺部感染容易引起肺炎，上呼吸道感染很少引起肺炎，而且感染COVID-19，即使是病死率較低的Omicron，病死率也比流感高。

此外，流感疫苗保護效力時效能維持1年，COVID-19疫苗也僅3個月至6個月，因此很難將COVID-19視為流感來看待。

吳尊友指出，感染Omicron之後的症狀變輕，對個體來說是好事，但群體防控的難度就更大；Omicron使疫苗防控策略需要進一步地調整，目前的辦法只能施打加強針。（編輯：周慧盈/李雅雯）1110122