香港第五波疫情大爆發 3.5萬居民強制檢測

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

香港第五波疫情大爆發，22日新增COVID-19本土病例突破百位數，主因是新界的葵涌邨出現嚴重的社區傳播。圖為21日遭圍封強制檢測的葵涌邨逸葵樓。（中通社提供）中央社 111年1月22日

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社台北22日電）香港第五波疫情大爆發，今天新增COVID-19本土病例突破百位數，主因是新界的葵涌邨出現嚴重的社區傳播。特首林鄭月娥今晚宣布圍封該邨多座大樓，所有居民都要強制檢測。

葵涌邨是香港居住人口最多的公共屋邨，共有16座大樓，居民3.5萬人。

香港本月初爆發變異株Omicron為主的第五波本土疫情後，葵涌邨的逸葵樓因為發生群聚感染，昨天遭官方強制圍封，2600居民強制居家隔離5天。

綜合香港01、星島日報報導，香港衞生防護中心傳染病處主任張竹君今天公布新增26例確診病例，其中25例為本土病例，10例與逸葵樓有關；今天初步確診（一採陽性）更超過100例，絕大多數也是逸葵樓居民。

林鄭月娥晚間6時舉行記者會指出，截至下午4時半，葵涌邨各大樓相關個案累計105例，其中逸葵樓96例、映葵樓8例、曉葵樓1例。她非常擔心疫情呈現幾何式爆發。

林鄭月娥公布針對葵涌邨的新增圍封強檢措施，其中，映葵樓即日起5天禁足圍封檢測；芊葵樓等4座大樓進行圍封強檢；另外11座大樓列入強制檢測名單，居民要做多次檢測。她並呼籲該邨從事高風險工作的居民不要外出上班。

此外，位於中間的葵馥苑兩座警察宿舍也納入強制檢測名單。

據報導，港府今天採取的行動非常龐大，每座大樓涉及2000多名居民、1000個單位，16座大樓已有3.5萬居民，加上兩座警察宿舍，需處理3.6至3.7萬人檢測。（編輯：楊昇儒）1110122