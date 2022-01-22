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港大研究：Omicron複製能力低 致病性也較低

2022/1/22 16:02
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（中央社台北22日電）香港大學微生物學系研究發現，COVID-19變異株Omicron的病毒複製能力及致病性較其他變異株來得低，有望循序進化軌跡，成為一種溫和只導致普通感冒的冠狀病毒。

港大微生物學系今天發布新聞稿指出，研究小組發現，Omicron的複製能力和致病性較其他COVID-19變異株來得低，該篇研究論文在國際學術期刊「自然」（Nature）發表，該研究也解釋了病毒毒性降低的背後機制。

研究小組透過一系列的細胞和小鼠模型，了解 Omicron病毒在細胞內的複製能力和致病性。研究人員發現，在人類肺部和腸道上皮細胞的實驗中，Omicron 活病毒的複製量，比原始毒株（野生型）及 Alpha、Beta和Delta等為低。

上皮細胞覆蓋人體器官的內外表層，包括呼吸道和腸道。上皮組織負責保護、分泌、過濾和感覺接收等功能。與野生型病毒相比，Omicron在人類肺部上皮細胞中的複製效率低3倍以上；而Alpha、Beta和Delta變種病毒的複製水平與野生型相似或較高。

研究負責人、港大醫學院微生物學系講座教授袁國勇表示，人體因為疫苗或感染，刺激了免疫系統去對抗病毒，使得新冠病毒基因變種以試圖擺脫人類的免疫系統，基因突變的同時，也降低了病毒在肺部的繁殖效率。

袁國勇表示，期望Omicron可以繼續遵循這一進化軌跡，成為一種溫和只導致普通感冒的冠狀病毒。

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研究發現，當小鼠被感染了病毒，Omicron在上呼吸道和下呼吸道的複製量都比野生型和Delta病毒來得少。小鼠肺部組織感染Omicron後，其肺部發炎和損傷程度都較野生型和Delta為低。

研究認為，目前全球疫苗接種策略已使COVID-19進入新的進化軌跡，藉由降低複製適應性，以換取更好的免疫逃逸。依循這發展，疫苗接種包括額外加強針，可能會進一步地引導病毒突變和使其減弱。（編輯：李雅雯/楊昇儒）1110122

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