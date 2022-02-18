許志永被捕兩年 德國官員：心繫中國勇敢人權衛士

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社台北18日電）中國法律學者許志永2020年2月15日被警方帶走已屆兩年，德國人權政策官員近日發文對許志永和相關維權者的現況表達「心繫」之情，並說相關人士以和平方式所作的努力應獲認可，而非懲罰。

德國之聲中文網報導，德國駐北京大使館16日在微博發文，談及德國政府人權政策和人道援助事務專員阿姆茨貝格（Luise Armtsberg）對許志永被捕兩週年的表態。

德國使館的微博寫道，「作為一名法學學者和人權衛士，許志永多年來一直致力於中國的公民權利和法治，兩年前，他作為一次人權衛士會面的參與者被捕，此後一直被關押，還受到某些不人道的對待」。

據引述，阿姆茨貝格說，「今天是許志永被捕兩週年日，我心繫中國那些勇敢的律師和人權衛士。他們以和平的方式所作的努力應該得到的是認可， 而不是懲罰」。

現年49歲許志永於2002年獲得北京大學法學博士學位，曾任教北京郵電大學，並致力於廢除不合時宜的「城市流浪乞討人員收容遣送辦法」、創辦公益性民間組織「陽光憲政社會科學研究中心」（後改名北京公盟諮詢有限責任公司）關注打工子弟學校的生存和法律保障。

許志永並於2003年底當選北京海淀區人大代表（2006年連任），倡導公民以非暴力方式維護自身權益，要求官員公布財產、懲治腐敗。

2009年中，公盟被取締，許志永被控涉嫌偷稅並被捕，之後獲保釋，暫獲自由。

2012年11月，許志永向中國國家主席習近平發出「一個公民對國家命運的思考」公開信，數日後被安全人員帶走；2013年2月又在北京地鐵口發放傳單呼籲教育權平等而遭傳訊；2014年1月，北京市第一中級人民法院以「聚眾擾亂公共場所秩序罪」，判處許志永4年徒刑。

出獄後，許志永繼續投身公民活動。2019年12月，與維權人士、律師在廈門聚會，討論時政和中國未來；同月26日，當局開始抓捕參與和涉及這次私人聚會的人士，先後20多人被失蹤、被傳喚或被拘留，被指涉嫌煽動顛覆國家政權（後改為顛覆國家政權）和尋釁滋事。

2020年初，許志永對習近平發出「勸退書」；2月15日在廣州被警方帶走，並於6月20日被正式逮捕。

2021年1月，許志永被捕後首次在看守所會見律師。他的未婚妻李翹楚向德國之聲表示，許志永會見律師過程中提到被剝奪睡眠，而且食物量很少，每餐只有一顆饅頭，以及被剝奪合法通信權，在看守所期間從未收到外界或家人的訊息。

臨沂市檢察院告知許志永的律師，許案屬機密案件。李翹楚則於受訪後，在煽動顛覆國家政權的罪名下被捕。（編輯：周慧盈/李雅雯）1110218