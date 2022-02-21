微博傳裁員百人 年終獎金沒領到就被迫走人

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（中央社台北21日電）中國社群媒體巨頭新浪微博傳出裁員百人消息，微博雖強調只是組織調整，但有員工爆料，人事約談從春節前持續至今，有人被暗示辭職，也有人考績被打低，連年終獎金都沒領到就被裁了。

微博否認裁員，然而這項消息最先由中國商業社群平台「脈脈」傳出，過去「脈脈」流傳的網路大廠裁員爆料都很精準，儼然成了網路大廠員工的「生死簿」，因此這次微博的裁員傳言也被認為有一定可信度。

根據時代財經、香港經濟日報報導，「微博正在優化員工」的話題於19日出現在「脈脈」，引起熱烈討論後隨即被推上熱搜。一名爆料者透露，微博正在約談員工，已有不少人被裁，另外有人被要求主動離職。

報導提到，截至目前為止尚不清楚有多少人被裁，不過被裁的員工自發組成微信群自救，已知最大的一個微信群有200多人。

報導引述微信群群主表示，這次主要「被優化」的對象是進公司1年左右的年輕員工，資深員工大多倖免。不過也有聽聞有10年資歷的員工被裁掉。這個微信群一名程式設計師表示，去年的考績毫無理由被打了最低，不但沒拿到年終獎金，還因此被辭退。

針對裁員傳聞，微博受訪時指出「不存在裁員情形」，組織調整是為了加強優勢領域和業務聚焦，「將優先為涉及的員工進行調崗安置，無適合崗位的情況下協商解除勞動關係，並按法律規定進行經濟補償。」

據表示，過去一年，包含短影音平台快手、中古屋交易平台貝殼找房、電商平台拼多多、網路科技巨頭百度等，不少的裁員消息都是先從「脈脈」開始流傳，被點名的企業大多會否認，並以「沒有裁員」、「正常組織調整」為由回應，只不過這些傳言最終都會成真，脈脈儼然成了網路企業員工的「生死簿」。

分析提及，脈脈主打職場社交，提供各種產業、公司員工以匿名方式討論工作心情、求職情報或吐苦水，所有使用者均需透過實名與在職認證，因此平台上的各種爆料一般被認為可信度較高。

由於脈脈成為不少企業員工發洩情緒與討論職場事務的平台，加上多次內部裁員事件都是從這裡走漏，因此成了許多大廠的「眼中釘」。

去年一月間，多名拼多多員工在脈脈爆料公司不提供離職證明、調查在脈脈發言員工的身分等內情，讓脈脈和拼多多槓上，也更加提升脈脈的知名度。（編輯：吳柏緯/周慧盈）1110221