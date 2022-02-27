遭質疑抵制俄國後 滴滴改口繼續在俄羅斯營運

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（中央社記者張淑伶27日電）中國網路叫車領域龍頭滴滴出行原本在21日宣布，3月4日起退出俄羅斯市場，在網民質疑「滴滴跟著美國制裁俄羅斯」後，滴滴26日改口宣布，在俄羅斯當地的業務不會關閉。

綜合媒體報導，「滴滴俄羅斯」官方網站21日發布公告稱，滴滴將自今年3月4日起停止在俄羅斯和哈薩克的營運，滴滴已通過電子郵件向司機、合夥人和乘客通報了這一消息。

公告稱，滴滴在俄羅斯展開營運已有一年半，在哈薩克經營也近一年。隨著市場條件的變化和其他挑戰，滴滴目前已無法在俄羅斯和哈薩克取得最好的結果。滴滴還表示，將繼續專注於其在拉丁美洲國家以及亞太、中東和非洲某些市場的發展和投資。

這原本是基於市場盈虧的考量。隨著24日俄羅斯入侵烏克蘭後，中國社群媒體上主流聲音偏向俄方，部分民眾質疑，美國現在支持烏克蘭的手段就是制裁俄羅斯，滴滴怎麼也停止了在俄羅斯的業務。

在輿論壓力下，滴滴出行26日透過官方微博宣布，在俄羅斯當地的業務不會關閉，未來將在俄羅斯繼續營運並持續服務好司機和乘客。

此外，外媒Nexta於25日晚間在社群平台推特（Twitter）發布消息稱，英特爾、戴爾和聯想公司已暫停向俄羅斯發貨。有網友對此解讀，聯想的商業行為是「緊跟美國節奏」。

不過，在滴滴相關新聞下，也有網友留言表達不滿，質問「現在微博都是俄羅斯人嗎」。（編輯：翟思嘉）1110227