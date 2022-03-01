中國外交部：地區安全不能以擴張軍事集團來保障

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（中央社台北1日電）中國外交部發言人汪文斌今天表示，地區安全不能以擴張軍事集團來保障，冷戰思維應當摒棄，在北約連續5輪東擴情況下，俄羅斯在安全方面的正當訴求理應得到重視和妥善解決。

中國外交部1日下午舉行例行記者會，汪文斌在回應媒體提問時作出上述表示。

路透社提問，汪文斌2月28日曾表示，一個國家的安全不能建立在損害別國安全的基礎上，更不能出於尋求自身絕對軍事優勢和絕對安全而肆意損害別國主權和安全，記者提問這邊所指的一個國家是否指俄國，或是其他國家。

汪文斌回應，一國的安全不能以損害他國安全為代價，地區安全更不能以強化甚至擴張軍事集團來保障，冷戰思維應當徹底摒棄，各國的合理安全關切應當予以尊重。在北約連續5輪東擴情況下，俄羅斯在安全方面的正當訴求理應得到重視和妥善解決。

媒體提問，中方希望俄烏雙方透過和平談判尋求政治解決烏克蘭問題，對於當前談判情勢有何評論。

汪文斌表示，中方一直支持和鼓勵一切有利於和平解決烏克蘭危機的外交努力，歡迎俄烏雙方啟動和平談判。雙方商定近期將舉行新一輪談判，希望雙方繼續保持對話談判進程，尋求照顧雙方合理安全關切、實現歐洲共同安全、有利於歐洲長治久安的政治解決之道。

媒體又提問，是否稱俄羅斯攻擊烏克蘭的行動為「侵略」。

汪文斌強調，中方在烏克蘭問題上的立場一貫，在烏克蘭問題上沒有私利。中方一向根據烏克蘭問題本身的是非曲直決定立場。中方對有關傷亡感到遺憾，目前的局勢非中方所願看到的，當務之急是各方保持克制，避免烏克蘭事態繼續惡化，甚至走向失控，平民的生命財產安全應當得到有效保障，尤其要防止出現大規模人道主義危機。

關於中國駐烏克蘭大使館撤僑情形，汪文斌說，外交部第一時間啟動領事保護應急機制，與各方保持密切溝通，全力維護在烏同胞的安全。中國外交部和駐烏使館將調動一切資源力量，為在烏同胞安全轉移提供支持和協助。（編輯：李雅雯/陳沛冰）1110301