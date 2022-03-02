保障物資正常供港 中國大陸利用鐵路運送

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（中央社記者張謙香港2日電）在嚴峻的疫情之下，中國大陸方面今天改以火車向香港運送日常食品等，以確保供應正常。

香港COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情嚴峻，近月來有不少往來香港和中國大陸的貨車司機染疫並接受隔離檢疫，嚴重影響大陸貨物供港，當中最受影響的是蔬菜的供應。

此外，近幾週以來，香港本地屠宰場有大批員工染疫，以致未能向菜市場正常供應豬肉和牛肉等，導致市民改到超市搶購冷凍肉類。

以上情況已導致香港菜價和豬肉價格大幅上升，影響民生。

為了解決問題，大陸方面今天首次採用火車運送日常食品及生鮮貨品等到港，首班列車已於下午抵港，行政長官林鄭月娥親自到場迎接。

林鄭月娥向在場媒體表示，當局一定會保障日常食品等供應正常，呼籲市民不要誤信謠言而搶購食品或日用品。

除了火車外，大陸方面也使用船隻向香港運送各種生活物資。此前，大陸供港的生活物資一般由貨車運送。

另外，香港的上水和荃灣屠房近期先後有大批員工染疫，以致屠房無法運作，當局正商討安排調派大陸熟練員工來港協助，以恢復屠宰服務。（編輯：吳柏緯）1110302