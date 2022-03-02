保障物資正常供港 中國大陸利用鐵路運送
2022/3/2 15:58
（中央社記者張謙香港2日電）在嚴峻的疫情之下，中國大陸方面今天改以火車向香港運送日常食品等，以確保供應正常。
香港COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情嚴峻，近月來有不少往來香港和中國大陸的貨車司機染疫並接受隔離檢疫，嚴重影響大陸貨物供港，當中最受影響的是蔬菜的供應。
此外，近幾週以來，香港本地屠宰場有大批員工染疫，以致未能向菜市場正常供應豬肉和牛肉等，導致市民改到超市搶購冷凍肉類。
以上情況已導致香港菜價和豬肉價格大幅上升，影響民生。
為了解決問題，大陸方面今天首次採用火車運送日常食品及生鮮貨品等到港，首班列車已於下午抵港，行政長官林鄭月娥親自到場迎接。
林鄭月娥向在場媒體表示，當局一定會保障日常食品等供應正常，呼籲市民不要誤信謠言而搶購食品或日用品。
除了火車外，大陸方面也使用船隻向香港運送各種生活物資。此前，大陸供港的生活物資一般由貨車運送。
另外，香港的上水和荃灣屠房近期先後有大批員工染疫，以致屠房無法運作，當局正商討安排調派大陸熟練員工來港協助，以恢復屠宰服務。（編輯：吳柏緯）1110302
本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。