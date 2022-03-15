上海本波染疫直逼千例 官方：沒有也不必封城

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（中央社記者張淑伶上海15日電）中國上海市從1日至今的這一波COVID-19疫情，已有955例感染者。官員表示，上海沒有「封城」，現在也不必封城。

根據上海官方微信帳號「上海發布」，下午的防疫記者會上，上海市政府副秘書長、市疫情防控領導小組辦公室主任顧洪輝說，疫情發生以來，按照統籌推進疫情防控和經濟社會發展的要求，沒有採取「封城」「停擺」等措施。

顧洪輝表示，當局因時、因勢、因情調整上海市防控策略，努力將疫情對市民正常生產生活秩序影響降到最低，「目前，我們沒有『封城』，現在也不必『封城』」。

會上指出，上海將根據區域風險的程度，划定若干個重點區域，實行「切塊式網格化」的核酸篩查，進一步強化社會面的防控；在這個重點區域之外各個單位和企業，根據自身情況可以錯峰上下班，並應盡量實行階段性居家辦公，減少人員流動。

會上公布，從3月1日至15日下午2時，全市累計報告本土確診病例94例、無症狀感染者861例，合計955例。目前，上海正處於疫情緊急處置的關鍵階段，阻斷傳播的任務仍然艱巨。

會上通報，這次疫情報告的感染者中，近90%是無症狀感染者，主要為Omicron變異株BA.2分支，病毒的特點是傳播速度快、易擴散，隱匿性更強、更難被發現。此外，近日發現了較多感染者，是從針對8個重點行業與人群的擴大篩查中主動發現的。

會上也通報，此次疫情暴露出上海在疫情防控中的不少問題。譬如，個別隔離場所閉環管理執行存在漏洞，一些高風險崗位人員個人防護不規範，人流密集場所管理還有不足，集中隔離房源儲備不足，應急處置期間公共服務保障不夠到位，對Omicron變異株特性和規律的認識還不夠。

11日，上海官方微信公眾號「上海發布」指出，由於作為隔離旅館用途的華亭賓館「管理疏漏」，引發本土感染並導致傳播。

此外，網傳上海第六醫院出現院內感染，院方卻企圖壓下消息並且讓護士在沒有足夠防護條件下工作。有影片顯示，在護理人員抗議中，有醫生打了護士。

上海第六醫院14日也發布，證實院內日前發生醫務人員肢體衝突，正在調查事件；至於病人感染COVID-19的部分，上海市衛健委已派專家赴院協助。（編輯：邱國強）1110315