因應國際衝突升級 劉兆佳：香港要設定預案

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（中央社記者張謙香港17日電）熟悉北京對港政策的專家劉兆佳說，因應國際衝突升級及中美可能爆發衝突，香港要提早設定應對預案。

劉兆佳是中國全國港澳研究會副會長，香港網媒「01」今天引述他說，近年香港在大陸經濟發展上扮演重要角色，包括為大陸市場引入外資，協助中國資本「走出去」。

但另一方面，美國早前打壓在美上市中資公司，這些公司退出美國市場後，香港就成為他們重新上市的重要市場。

此外，香港對人民幣國際化有重要作用，香港作為人民幣主要離岸中心，可協助北京中央測試人民幣國際化的秩序和風險，以制定更有效的策略。

與此同時，近年北京方面把香港納入大灣區和「一帶一路」等發展規畫，這是北京中央借助香港對外融資的例子，而在緊密發展下，大灣區城市的金融監管也提升至接近香港。

劉兆佳表示，正因為香港作為國際金融中心的角色如此重要，加上是開放型經濟體，在國際衝突、特別是涉及中國和美國時，香港無可避免會受到衝擊。

他說，在某種程度上，香港的國際金融中心地位是全球協作的結果，當中包括聯繫匯率與美元掛鈎，以及國際貿易使用美元。

他指出，過去中美關係良好，香港的金融市場穩定，但近期美國對俄羅斯制裁採用了前所未有的手段，包括沒收或凍結俄國政府和私人資產，必定會影響人們對美元的信心，間接影響香港以美元為中心的貿易。

他說，全球商品多以美元計價，如中美發生衝突並延燒至金融層面，香港金融市場必定會受到衝擊。

他說，事實上，近年中美時有衝突，中資機構較難得到歐美融資，因此，香港要有危機意識和預案，萬一中美發生嚴重衝突也能妥善應對。

但劉兆佳也指出，美國對俄制裁之中以美元為武器，預料將會削弱美元的國際地位；如果出現中美衝突，金融勢必發生去全球化，香港也要及早準備預案。

他說，在預期中美衝突之下，中國無可避免要減低從外匯儲備到商品貿易對美元的倚賴，香港能承擔更多以人民幣貿易的角色，增加更多非美元計價交易。

因此，香港要與北京中央緊密合作，就大型金融衝擊作出準備。

劉兆佳為前港府中央政策組首席顧問，是港府主要智囊。中央政策組解散後，劉兆佳轉任現職。

近幾年香港經歷了「反送中」運動，其後北京推出港區國安法，以及修改選舉模式，期間劉兆佳一直就相關問題作出評論和預測，準確度很高，早已被視為北京對港傳達訊息的重要專家之一。1110317