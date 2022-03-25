中俄雖發表合作無禁區聲明 秦剛：但是有底線

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（中央社台北25日電）俄羅斯入侵烏克蘭前，中俄兩國發表合作無禁區聲明，對此中國駐美大使秦剛說，中俄之間合作沒有禁區，但是有底線，並說當前中美關係麻煩夠多，不希望烏克蘭危機造成彼此進一步連帶傷害。

秦剛接受鳳凰衛視「風雲對話」節目專訪，就中國針對俄羅斯入侵烏克蘭所持立場及當前中美關係等問題，逐一答覆主持人提問並說明。

因俄羅斯總統蒲亭（Vladimir Putin）2月24日下令開戰之前，曾與中國國家主席習近平於2月初發表提升雙邊關係的聯合聲明，並指中俄「友好沒有止境，合作沒有禁區」，遭到質疑中國默許甚至是支持俄羅斯揮軍長驅直入烏克蘭。

秦剛表示，主張國際關係民主化、遵守聯合國憲章的宗旨和原則、反對重拾冷戰思維、反對挑動集團對抗，中俄在這些領域的合作沒有上限，「同時我要說的是，中俄之間合作沒有禁區，但是也是有底線的」，這個底線就是聯合國憲章所確立的宗旨和原則。

至於俄烏交戰至今屆滿一個月，期間中國僅敦促雙方和談卻從未對俄國入侵行徑嚴正表態，也並未積極回應各國促請俄羅斯停火的呼籲，甚至秦剛3月15日投書華盛頓郵報（Washington Post）說明中方在俄烏衝突所採取的立場秉持客觀公正。

秦剛答覆主持人提問指出，公正與中立是有著微妙差別的，北大西洋公約組織（NATO）和美國及俄羅斯就北約東擴磋商這麼多年，最後戰爭還是爆發了，那為什麼讓中國來承擔這樣的責任呢？

他還說，中國與俄羅斯彼此相互信任關係，不能視為解決烏克蘭危機的麻煩和累贅，而是資源和機遇，現在各方與俄羅斯嚴重對立，「只有中國能說上話啊，跟俄羅斯」，中俄這種關係有利於國際上勸和促談的努力。

此外，美國總統拜登（Joe Biden）藉由18日與習近平視訊會談警告，北京若供俄羅斯物資以支應侵略烏克蘭，將有重大影響與後果；白宮暗示必要時不排除搬出二級制裁。

秦剛表示，習近平與拜登18日視訊會晤後，他當天下午隨即會見美國國務卿布林肯（Antony Blinken）及副國務卿雪蔓（Wendy Sherman），期間氣氛「嚴肅」，但對話內容務實誠懇。

他說，現在各方都希望中國能發揮更大作用勸和促談，另方面美方不斷威脅中國，不管威脅還是施壓，中方是絕對不接受的，「我們不希望制裁發生」，若是真的強加中國，也要有所回應。

秦剛另指出，中俄之間的正常往來不能受到影響，如果美方因此對中國實施單邊制裁或長臂管轄，中方堅決反對，並將採取堅決有力的措施回應。

他說，當前中美關係充滿挑戰，「麻煩已經夠多了」，不希望看到烏克蘭危機，造成進一步的連帶傷害，盼中美之間加強溝通合作，與「國際社會一道勸和促談」，藉由政治手段，早日和平解決危機共同努力。

中國外長王毅雖曾宣稱，中國向來尊重各國主權及領土完整，包括烏克蘭在內，但2014年併吞原屬烏克蘭的克里米亞（Crimea）半島，以及這回俄羅斯發動入侵之前承認烏克蘭境內親俄勢力獨立建國，明顯侵害烏克蘭主權及領土完整，中國均未置可否。

反而秦剛針對主持人提問「今天的烏克蘭將是明天的台灣」時指出，在烏克蘭問題上，美國有些人一直在講，要尊重烏克蘭的國家主權、領土完整，但是在台灣問題上，在這個涉及中國核心利益的問題上，美國這些人閉口不談尊重中國的國家主權和領土完整，這是一種典型的雙重標準。

他還說，台灣問題跟烏克蘭問題完全是兩碼事，台灣問題是中國的内政，台灣是中國領土不可分割的一部分，而烏克蘭危機是烏克蘭和俄羅斯兩個主權國家之間的矛盾和衝突，所以兩者有着截然不同的性質，不能夠相提並論。（編輯：曹宇帆/陳沛冰）1110325