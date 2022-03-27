防疫情期間哄抬物價 上海祭最高1350萬罰款

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社台北27日電）受本土疫情影響，上海民眾不但採購生鮮、民生物資難度增加，更面臨不肖業者藉機哄抬物價。為穩定物價，官方近日發布新規，哄抬物價行為最高可罰人民幣300萬元（約新台幣1350萬元）。

中國新一波本土COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情持續蔓延，其中上海市出現大量無症狀感染者，成了本輪疫情重災區。不少社區為配合防疫，採取嚴格的封閉管理措施。

在疫情之下，除需求大增之外，外送騎手嚴重短缺，加上疫情防控規定下，外省市的菜要送往上海並不容易，進而使供貨嚴重短缺。民生物資、生鮮食品自然成了搶手商品，使得價格水漲船高。

上海市市場監督管理局於25日發布「關於疫情防控期間認定哄抬價格違法行為的指導意見」，以此確保疫情期間得以穩定物價、保障物資供給。

根據新華社報導，上海市市場監管局發布的這份意見是依據「中華人民共和國價格法」、「價格違法行為行政處罰規定」、「價格違法行為行政處罰實施辦法」等規定制定。明定若經營者捏造、散布漲價資訊，並大幅度提高價格，將給予相對應的處罰。

報導提及，若經營者被監管部門認定確有哄抬價格行為，將責令限期改正，並沒收違法所得，同時處違法所得5倍以下的罰款；沒有違法所得者，處人民幣5萬元以上，50萬元以下的罰款、情節較重的處50萬元以上，300萬元以下的罰款；情節嚴重，可勒令停業，或吊銷營業執照。

除查緝哄抬物價外，近日上海市場監管局也對於部分企業違反「價格法」規定做出處罰。

根據報導，近日上海高島屋百貨被控將普通大白菜以「精品」之名包裝，用一顆77.9元價格出售，構成價格欺詐違法行為，被處最高50萬元的處罰。（編輯：吳柏緯/陳沛冰）1110327