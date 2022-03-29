疫情衝擊經濟 上海加大力度減稅降費援助企業

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上海市政府29日公布抗疫援助企業的21項措施，包括提高減稅降費額度，及補貼零售和餐飲行業等。圖為19日上海疫情防控下的市中心商圈人車稀少。（中新社）

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（中央社台北29日電）「半封城」的上海經濟恐受打擊，上海市政府今天公布抗疫援助企業的21項措施，包括提高減稅降費額度，減免小微企業和個體工商戶房屋租金，及補貼零售和餐飲行業等。

上海市政府網站今天公布，上海市人民政府辦公廳印發「上海市全力抗疫情助企業促發展的若干政策措施」，提出21項目援助企業的措施。

措施包括加大減稅降費力度，重點對象是中小微企業和個體工商戶，對小規模納稅人階段性免徵增值稅，對小型微利企業年應納稅所得額逾100萬元但不到300萬元的業者，再減半徵收企業所得稅。

另一項措施是大規模退稅，對小微企業以及按照一般計稅方式納稅的個體工商戶，存量留抵稅額於今年6月底前一次性全額退還，增量留抵稅額自今年4月1日起按月全額退還。

減免小微企業和個體工商戶房屋租金，承租國有房屋從事生產經營活動的小微企業和個體工商戶，今年免除3個月租金。

今年被列為疫情中高風險地區所在的街鎮行政區域，或因落實防疫要求嚴重影響經營活動的，再免除3個月租金、全年合計免除6個月租金。

另一方面，措施加大金融支持力度，包括加強融資擔保支持、實施困難企業貼息政策、加大普惠金融支持力度，以及推動金融機構減費讓利和發揮保險風險保障作用等。

為維持就業，措施提出延續執行階段性降低失業、工傷保險費率政策。

疫情期間不少民眾使用外賣平台，措施提出引導電子商務、外賣等互聯網平台進一步下調餐飲、住宿、家政等服務費。

另外，措施提出對符合條件的企業防疫和消殺支出地方財政給予補貼支持，對零售和餐飲行業重點崗位從業人員，按照防疫要求定期開展核酸檢測的費用，給予全額補貼。向抗疫一線人員發放臨時性補助補貼，支持病毒防控創新產品研發及產業化。

措施特別提到，要加強抗疫物資儲備和供應保障，持續提升核酸快速檢測能力，加強集中隔離房源建設和籌措，支持疫苗和治療藥物進口，引導支持企業參與抗疫應急能力建設，做好後備醫療資源儲備。（編輯：陳沛冰/曹宇帆）1110329