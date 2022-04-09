中國遇內外突發因素 李克強：經濟面臨更大挑戰

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（中央社記者吳柏緯上海9日電）俄烏戰爭、美中摩擦，加上中國本土COVID-19疫情再起，對中國經濟情勢的影響越來越明顯。中國國務院總理李克強坦言，國內外突發因素超出預期，經濟面臨更大不確定性和挑戰。

根據新華社報導，李克強於7日主持經濟形勢專家和企業家座談會時，做出上述表示。

據報導，李克強在會中提到，當前世界局勢複雜演變，中國國內疫情近期多發，有些突發因素超出預期，對經濟平穩運行帶來更大不確定性和挑戰。面臨這樣的情形，既要堅定信心，又要正視困難。

在會中李克強也多次強調「穩定」的重要性。

他說，保持經濟運行在合理區間主要是穩就業、穩物價。「政策舉措要靠前發力、適時加力，已出台的要儘快落實到位，明確擬推出的儘量提前，同時研究準備新的預案。」

此外，市場主體是穩定經濟基本盤的重要基礎，當前一些市場主體特別是中小微企業、個體工商戶困難多、壓力大，必須著力幫扶他們渡過難關。具體的方式包含「加快增值稅留抵退稅進度，讓資金儘早落到市場主體帳上」。

另一方面，李克強也提及就業穩，民生才有保障，穩增長也有支撐。「要落實企業穩崗政策，強化高校畢業生就業服務，支援以創業帶動就業。」

至於穩定物價方面，李克強稱必須抓住糧食生產、能源保供、物流暢通等關鍵。要不誤農時抓好春耕生產，做好農資產品尤其是特殊品種保供穩價工作，確保全年糧食豐收。（編輯：沈朋達）1110409