中國面臨通膨壓力 分析：貨幣政策調控空間大

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（中央社記者吳柏緯上海12日電）中國3月消費者物價指數（CPI）年增1.5%，年增幅為近3個月新高。分析指受疫情與國際大宗商品價格上漲，未來幾個月增速可能持續向上，連帶使通膨壓力增加，需仰賴貨幣政策調控。

根據中國國家統計局公布數據顯示，3月分消費者物價指數（CPI）年增1.5%，較2月增加0.6個百分點，增幅高於市場預期，增幅為去年12月以來新高。分析指出，主要受中國境內COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情多點爆發，以及國際大宗商品價格上漲影響。目前中國國內面臨較強的通膨壓力。

綜合路透社、華爾街日報報導，德國商業銀行亞洲高級經濟學家周浩認為未來中國的CPI年增速將繼續向上，今年可能超過3%，生產者物價指數（PPI）年漲幅也超過預期。「上游價格尤其油價的上漲，推動了CPI的上升。PPI也是受國際大宗商品價格上漲的帶動」、「後續如果經濟形勢不好，那麼類滯脹（停滯性通貨膨脹）的風險還是比較大的」。

報導指出，在這樣的背景之下，分析人士普遍認為宏觀政策需加大結構性支援力道，繼續為部分行業、企業精準紓困。「通貨膨脹並非貨幣政策的掣肘，從國務院常務會議傳遞的資訊看，貨幣政策仍將保持適時加力。」

分析認為，降息比降準效果更好、更直接。

據上海證券報報導，中銀證券全球首席經濟學家、中國國家外管局國際收支司前司長管濤認為，在疫情衝擊下需要結構性貨幣政策的「精準滴灌」，但同時也離不開總量工具，「目前國內降準降息空間依然存在，兩項工具可以交叉使用或疊加使用」。（編輯：曹宇帆）1110412