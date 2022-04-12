習近平：要把所有精力 用在讓老百姓過好日子上

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（中央社台北12日電）上海因疫封城物資匱乏之際，中共總書記習近平今天在海南省視察時說，中國已建成全面小康社會，接著要「推進共同富裕」。而中共領導幹部要把所有精力「都用在讓老百姓過好日子上」。

新華社報導，習近平10日起在海南省視察，當天先視察崖州灣種子實驗室、中國海洋大學三亞海洋研究院等地。今天則前往五指山腳下的水滿鄉毛納村，探望當地的黎族村民，並與村幹部，村民代表交流。

根據報導，習近平今天說，中國已經建成「全面小康社會」，接著要奔向現代化，「推進共同富裕」。而鄉村振興工作要「扎扎實實、踏踏實實做」，首先要鞏固脫貧成果，鞏固住再往前走，與鄉村全面振興有效銜接。

習近平又說，中國共產黨關心的就是讓全國各族群眾「日子過得一天比一天好」，黨「沒有自己的利益」。黨的領導幹部更不應該有自己的私利，要堅持黨的根本宗旨和黨的群眾路線，「把所有的精力都用在讓老百姓過好日子上」。

習近平10日在崖州灣種子實驗室視察時說，種子是中國「糧食安全的關鍵」，「只有用自己的手攥緊中國種子，才能端穩中國飯碗，才能實現糧食安全」。（編輯：邱國強/楊昇儒）1110412