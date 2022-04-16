中國監管新規 網路平台不得直播未經批准遊戲

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（中央社記者吳柏緯上海16日電）中國監管遊戲產業又有新規定，根據國家廣電總局官網發布，網路直播平台不得直播未經主管部門批准的網路遊戲，不得為違規遊戲內容進行引流，也不得邀請「失德藝人」上節目。

據香港01、界面新聞報導，中國國家廣播電視總局網絡視聽節目管理司、中共中央宣傳部出版局日前聯合發布「關於加強網絡視聽節目平台遊戲直播管理的通知」，祭出新規範。

「通知」要求網路影音平台不得傳播違規遊戲，不得直播未經主管部門批准的網路遊戲，也不得藉由直播頻道等形式，為各類內容違規的遊戲引導流量。

「通知」再次強調直播主的責任，要求直播主必須堅持健康的格調品味，自覺摒棄低俗、庸俗、媚俗等低級趣味；不得鼓吹流量至上、畸形審美、拜金主義等不良現象。

「通知」同樣要求各網路直播平台落實責任，特別是遊戲直播平台應從內容設置、宣傳互動等層面嚴格把關，建立健全遊戲直播節目相關訊息發布、評論，以及應急處置等管理制度，也要建立節目監看和輿情監測機制。

至於執行層面，「通知」要求遊戲直播節目上線、播出及版面設置，應按相關要求向廣電行政管理部門報備並接受審核；直播境外遊戲節目或比賽，應經批准後才可執行。

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中國近年整頓娛樂圈，一些藝人被列為「失德藝人」 遭全面封殺。這份「通知」同樣要求平台在選擇節目主持人、主播和來賓時嚴格把關，「對政治立場不正確、違反法律法規、違背公序良俗的失德失範人員堅決不用」。

報導提及，這個「通知」發布後，在大陸網路上引來「管太寬」的質疑聲浪，而且「哪些屬於低級趣味」、「遊戲違規的原因」、「違法失德人員的判定標準」都不明確，認為官方規管機制應該更清楚。（編輯：楊昇儒）1110416