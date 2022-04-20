最難就業季來了 中國高校畢業生1076萬人創紀錄

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（中央社台北20日電）中國今年夏天預計有1076萬名高校畢業生投入勞動市場，媒體稱為「最難就業季」。準社會新鮮人認為，競爭對手眾多所帶來的影響，都還不如COVID-19疫情造成的產業衝擊來得大。

綜合每日經濟新聞、中國新聞週刊等媒體報導，2022屆預計將有高校畢業生1076萬人，人數較去年增加167萬人，增幅18.37%。高校畢業生踏出校園後，選擇多為投考公務員、投考研究所或是投考事業單位編制。

2022年中國城鎮新增勞動力約1600萬人，創多年來新高，其中高校畢業生有1076萬人。報導指出，官方要達成2022年城鎮調查失業率在5.5%以內的目標恐有難度，「穩就業」務必要先穩住高校畢業生就業。

據中國教育部統計，2022屆高校畢業生規模預計1076萬人，規模創新高，這也是第1次突破千萬人。

中國人民大學就業研究所所長曾湘泉接受中國新聞週刊訪問時表示，2020年COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情爆發後，高校畢業生選擇「慢就業」比率上升，許多畢業生主動退出勞動力市場，或是落榜研究所後明年再考一次。研究生供給增加，就業也面臨困難，這些都會推高失業率。

「2022年可能是有史以來高校畢業生就業壓力最大的一年」，曾湘泉說，高校畢業生規模創歷史新高；外在卻有經濟增速下行壓力增大的情形，加上疫情、俄烏衝突等不確定性因素，勞動力市場供需矛盾增加帶來的壓力非常大。

每日經濟新聞報導，一名高校碩士畢業生說，就業環境不好還是想要先去工作，畢竟也25歲了，身邊約有6成到7成同學想要去國企或是考公務員。疫情下很多事情都往後延了，導致許多同學目前工作仍未有著落。

另一名高校碩士畢業生說，已經簽了網路大廠的契約，但是心裡很慌張，因為網路大廠從去年下半年開始到今年都在裁員。雖然網路大廠給的待遇和一些其他條件挺好的，仍會擔心未來裁員風險，最近也在面試一些國企試試看。

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一名高校博士畢業生說，身邊同學有意願做博士後研究，或是去企業工作，從朋友、同學人脈獲知工作機會是最有效率的。雖然高校畢業生破千萬人，但是勞動力市場對於人力需求仍大，COVID-19疫情導致各行各業上游到下游出現癱瘓情況，反而是更要擔心的事情。

高校是中國對高等學校的簡稱，包括大學、學院、獨立學院、高等職業技術大學、高等職業技術學院、高等專科學校等。（編輯：李雅雯/邱國強）1110420