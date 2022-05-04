滴滴IPO遭美國調查 5/23股東會將表決退市案

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（中央社記者吳柏緯上海4日電）中國網路叫車平台滴滴出行最新財報揭露，美國證券交易委員會正在調查集團去年赴美上市過程是否遵守相關監管規定與法規。滴滴出行將於23日舉行股東大會，擬表決美國退市案。

中國網路叫車平台滴滴出行於去年6月不顧中國官方反對，在美國掛牌上市，結果上市不到一週隨即遭到中國官方出手監管，對滴滴展開一系列的調查，並下架應用程式，以致股價一路走低。同年12月3日宣布擬自美股退市，準備回到香港上市。

今年4月16日，滴滴出行正式發布自美退市公告。

根據香港經濟日報報導，滴滴出行最新提報的財報資料披露，美國證券交易委員會（SEC）正在調查滴滴去年首次赴美公開發行（IPO）一事，調查焦點集中於集團上市的過程，以及是否符合相關監管和法規。

報導引述滴滴出行回應，將配合SEC的調查，但目前無法評估調查所須的時間及結果。

根據公開資訊顯示，滴滴出行去年以每股14美元（約新台幣413元）的價格在美國招股上市，截至3日，市價只剩每股2.01美元，累積跌幅達86%。在滴滴出行披露SEC正調查公司後，盤後股價再跌7%，每股只剩1.87美元。

滴滴出行赴美上市遭中國監管重挫後，許多中概股擔心成為出頭鳥，紛紛推遲或取消赴美上市的計畫。

報導提到，滴滴出行將於5月23日舉行股東大會，會中將表決從美國退市的決議案。

滴滴出行自美退市後計劃轉往香港上市，然而市場傳出因滴滴未能符合中國監管當局對於處理敏感用戶數據的整改要求，已暫停在香港上市的籌備工作。（編輯：曹宇帆）1110504