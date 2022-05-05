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上海新增4651例 數字大致回到封城初期水準

2022/5/5 10:26
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（中央社記者吳柏緯上海5日電）上海本土COVID-19（2019冠狀病毒疾病）的每日通報數字持續下降，4日新增確診病例261例和無症狀感染者4390例，合計4651例。數字大致降回到3月底開始封控時的水準。

據上海衛健委發布，4日新增本土COVID-19確診病例261例和無症狀感染者4390例，總計4651例。其中185例確診病例為既往無症狀感染者轉為確診，另新增75例確診病例和4357例無症狀感染者在隔離管控中發現。

封城超過1個月，近日上海的疫情逐漸趨緩，新增通報病例數已經大致回到封城之初。

為因應COVID-19疫情，上海從3月28日開始逐步封控。封控首日上海單日新增COVID-19確診病例96例和無症狀感染者4381例，合計4477例。

上海官方不斷強調「社會面清零」，更一度指出4月29日、30兩日上海新增的本土確診病例均在隔離管控區域中被發現，在社區未發現新增病例，達成這個目標。

但5月2日起，通報顯示隔離管控區外陸續發現新病例，社會面清零僅維持兩天。據統計，4日仍有34例病例是在隔離管控區外發現。（編輯：周慧盈）1110505

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