上海疫情趨緩 部分低風險社區陸續有條件解封

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（中央社記者吳柏緯上海6日電）上海的COVID-19疫情逐步受控，每日新增病例數顯著下降。5日新增本土確診245例、無症狀感染者4024例，合計4269例。部分低風險的社區近日起陸續有條件解封，居民迫不及待上街走走。

根據上海市衛健委通報，5日新增本土確診病例245例和無症狀感染者4024例，其中181例確診病例為既往無症狀感染者轉變而來，64例確診病例和4001例無症狀感染者在隔離管控中發現。

依上述統計，有23例無症狀感染者是在隔離管控外發現，顯示社會面清零目標仍未達成。

在上海封城長達一個多月後，近日陸續有被列入低風險的防範區社區陸續解封，居民可以在符合相關防疫條件之下離開社區到街上走走。在影音平台Bilibili上可看到不少人分享解封外出的影片。

根據這些影像顯示，雖然民眾可以上街，然而實體經濟活動仍未完全恢復，街道上開門營業的商店屈指可數，超商與超市則是湧入許多民眾，大量採購民生物資。

根據微信公眾號「上海發布」，上海市長李強5日參與疫情防控工作會議時再度重申堅持「動態清零」總方針不動搖，並於會中強調目前上海疫情防控形勢總體穩中向好，但基礎還不穩固，處於持續攻堅、不進則退的關鍵時期，決不能有絲毫麻痺鬆懈。（編輯：曹宇帆）1110506