更多編輯台推薦新聞：
專訪／戀上台灣的日本建築師 渡邉義孝推薦台南必做3事：先迷路
文化

專訪／戀上台灣的日本建築師 渡邉義孝推薦台南必做3事：先迷路

美國升息2碼央行跟進？6個牽動荷包問答一次看
產經

美國升息2碼央行跟進？6個牽動荷包問答一次看

中央社產學攜手東海政治系 合開實務課提供實習
生活

中央社產學攜手東海政治系 合開實務課提供實習

防疫整理包》本土增逾3萬例 12日起快篩陽即確診

防疫整理包》本土增逾3萬例 12日起快篩陽即確診

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
什麼情況快篩適合視同確診？ 陳建仁列舉3張圖解析
首頁 / 兩岸
COVID-19疫情整理包
全球情報
新聞專題
全球情報3/168

上海疫情趨緩 部分低風險社區陸續有條件解封

2022/5/6 10:51
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者吳柏緯上海6日電）上海的COVID-19疫情逐步受控，每日新增病例數顯著下降。5日新增本土確診245例、無症狀感染者4024例，合計4269例。部分低風險的社區近日起陸續有條件解封，居民迫不及待上街走走。

根據上海市衛健委通報，5日新增本土確診病例245例和無症狀感染者4024例，其中181例確診病例為既往無症狀感染者轉變而來，64例確診病例和4001例無症狀感染者在隔離管控中發現。

依上述統計，有23例無症狀感染者是在隔離管控外發現，顯示社會面清零目標仍未達成。

在上海封城長達一個多月後，近日陸續有被列入低風險的防範區社區陸續解封，居民可以在符合相關防疫條件之下離開社區到街上走走。在影音平台Bilibili上可看到不少人分享解封外出的影片。

根據這些影像顯示，雖然民眾可以上街，然而實體經濟活動仍未完全恢復，街道上開門營業的商店屈指可數，超商與超市則是湧入許多民眾，大量採購民生物資。

根據微信公眾號「上海發布」，上海市長李強5日參與疫情防控工作會議時再度重申堅持「動態清零」總方針不動搖，並於會中強調目前上海疫情防控形勢總體穩中向好，但基礎還不穩固，處於持續攻堅、不進則退的關鍵時期，決不能有絲毫麻痺鬆懈。（編輯：曹宇帆）1110506

延伸閱讀
特派專欄 「上海是中國的一部分」 防疫轉硬帶來痛徹領悟
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

下載中央社「一手新聞」 app，每日新聞不漏接！
iOS App下載Android App下載
地機族
請繼續往下閱讀