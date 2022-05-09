上海清零壓力下極端防疫 學者質疑違法微博遭禁

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（中央社記者張淑伶北京9日電）中國法律學者童之偉昨天發布文章，指官方將民眾強制送往方艙隔離為非法，且無權強行進入民宅消毒。文章被上海民眾大量轉發但迅速被刪除，他的微博帳號昨晚已經被禁言。

上海進入達成COVID-19疫情「社會面清零」的關鍵期，近日陸續有上海民眾在網上發布影片，內容顯示身著防護服的人員用力敲門、甚至用各種方法強行進入民宅，要把人帶走。

微博上有也不少民眾反映，隔壁樓的人全被拉走了。他們提問，如果自己遇上此事，究竟應不應該把家裡鑰匙交給防疫人員，讓他們用消毒的名義恣意進入家門內？

根據網傳的資訊，有樓棟組長在微信群組中表示，最新上級通知是，一棟樓只要出現一例陽性，整棟樓居民就會被轉移進行隔離，也有居委會出具這樣的公告。

華東政法大學法學教授童之偉昨天具名發表長文「對上海新冠防疫兩項措施的法律意見」，表示根據已經披露的上海官方人員與民眾對話的影片，上海防疫措施引起的事態非常嚴重，市民反應也很強烈，很可能造成某種法制災難。他為此寫下法律意見。

這項意見列出3大項要點。一是對居民使用強制手段強制送方艙隔離的任何做法都是非法的，應立即停止；二是上海市任何機構無權強行要求市民交出住宅鑰匙，並進入市民住宅消毒殺菌。三是上海市委、市府若認為出現了「緊急狀態」，可提請全國人大常委會或國務院根據憲法采取相應措施。而病毒毒性不強，危害不大，應防止防疫過度，防止嚴重得不償失。

這篇文章迅速獲得上海民眾的轉發，不過，在多個平台上都立即被刪帖。童之偉的微博帳號昨天晚上已經被禁言，過往內容也被清空。

取而代之的，是「財經」雜誌2020年2月發表對童之偉的訪談「童之偉：在法治軌道上化解公共衛生危機」再次被民眾找出並轉發，表達他們對於「合法防疫」、維護自身權益的心聲。

另外，在有居委會貼出「一人陽性，全樓轉運」的公告後，上海律師劉大力也在8日具名致信給上海人大常委會，內容是「緊急請求上海市人大常委會依法審查新冠密接者全部隔離的防疫措施的合法性和適當性，並緊急討論如何在防疫的同時保障市民的民生權利不被侵犯的建議」。

劉大力具有君合律師事務所上海分所合夥人、中國國際貿易經濟仲裁委員會仲裁員等身分。

他在昨天於微信朋友圈發布，表示很多人擔心他的安危，但他認為自己的行動是一件合理合法有意義的事，萬一有什麼麻煩，也有很多朋友關心他和他的家人。

在網路上，有上海民眾質疑「轉運核酸陰性人員、強行入戶消毒」的政策是否有正規發布，並感嘆在上海有千萬身家，也保不住尊嚴和安全感。「上海上千萬（人民幣）的房子，想踹門就踹門，想拖出去軟禁就軟禁，真值這個價？」網友並直言，房價是建立在對於城市文明的期待之上。（編輯：曹宇帆）1110509