孫春蘭：堅持動態清零 為中共20大營造良好環境

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（中央社台北9日電）中國國務院副總理孫春蘭今天在主持防疫視訊會議時說，要「堅持『動態清零』不猶豫、不動搖」，「抓早、抓小、抓基礎」，確保疫情可管可控，為中共20大「勝利召開營造良好環境」。

孫春蘭還說，發生疫情地區要採取「更堅決果斷措施」，刻不容緩做到「四應四盡」，盡快實現「社會面清零」。

新華社報導，中國國務院聯防聯控機制今天召開視訊會議，孫春蘭在與會發表講話時，作上述表示。

孫春蘭說，中國防疫進入Omicron變種病毒流行新階段。要進一步壓實「四方責任」，落實「四早」要求，升級防控標準，提高應對處置能力。發生疫情地區要採取「更堅決果斷措施」，刻不容緩做到「四應四盡」，盡快實現「社會面清零」。

她指示，要提升監測預警靈敏性，大城市建立「步行15分鐘核酸採樣圈」，拓寬監測範圍和管道，及時公開透明發布疫情訊息，對緩報、瞞報、漏報嚴肅追責。要提高隔離點、方艙醫院建設儲備標準，做好規劃選址和基礎設施、必備物資準備，確保需要時24小時內投入使用。

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孫春蘭說，要加強基層基礎工作，防控工作落實到點位和人員，老城區、工地、學校、養老福利機構等場所落實常態化防控措施，重點人員嚴格做到閉環管理。要繼續做好以老年人為重點的疫苗免疫接種，推進核酸檢測結果互認，最大限度減少疫情對生產生活影響。

她強調，要確實把思想和行動統一到中共總書記習近平「重要講話精神」上來，落實中共中央、中國國務院決策部署。並要「堅持『動態清零』不猶豫、不動搖」，堅持底線思維、極限思維，「抓早、抓小、抓基礎」，發現一起、撲滅一起，確保疫情可管可控，為中共20大勝利召開營造良好環境。（編輯：邱國強）1110509