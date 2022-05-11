監管重拳痛擊 中國遊戲產業轉海外市場求生

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（中央社台北11日電）中國官方祭出多個遊戲產業監管措施，重挫上市遊戲公司營收和淨利。在遊戲業成長放緩、人口紅利消失的環境下，海外業務轉成為多數企業發展的驅力，多家企業年報顯示海外業務大幅提升。

據第一財經11日報導，未成年人遊戲禁令、遊戲版號累積8個月停發等措施，使得中國遊戲市場成長明顯放緩，中國音數協遊戲工委（GPC）、中國遊戲產業研究院聯合發布「2021年中國遊戲產業報告」，內容顯示，2021年中國遊戲市場銷售收入年增長僅6.4%。

報導提到，上市遊戲公司2021年營收、凈利潤出現雙雙下滑景象。2021年營收排名前20的上市遊戲企業中，有6家企業營收下降，另有11家凈利潤較前一年下滑。

進入營收前20大的門檻約為人民幣18億元（約新台幣79.4億元）。騰訊遊戲營收達人民幣1743億元，仍居前20大上市遊戲公司第一位；其餘19家遊戲企業2021年營收合計約1400億元。

在遊戲產業成長放緩、人口紅利消失等條件下，海外業務成為多數企業發展的驅力。以騰訊為例，騰訊2021年單獨分出海外遊戲業務，這部分業務年增長31%，達455億元，營收占比達26%；本土遊戲業務僅增長6%。

三七互娛、神州泰岳（殼木遊戲）、中手游的海外業務成長也格外亮眼，撐起整體營收和利潤的成長。

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中國遊戲產業收入成長重心向外遷移。伽馬數據報告顯示，2021年中國自主研發遊戲的海外市場實際銷售收入達1213億元，年增長16.6%，海外市場增量超過國內市場，海外市場份額接近國內市場份額的一半。

揚帆出海CEO劉武華先前對第一財經表示，海外市場多元區域不是一家大廠可以壟斷，這給了一些公司大量的空間和機會，對國內眾多遊戲企業來說，多樣化的海外市場有著更多可能性。（編輯：李雅雯/陳沛冰）1110511