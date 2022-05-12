重慶機場班機衝出跑道起火 人員撤離旅客輕傷

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

重慶江北機場12日一架西藏航空班機起飛時衝出跑道起火燃燒，機上人員全數撤離。（圖取自央視新聞微博weibo.com）

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社台北12日電）中國重慶江北機場今天上午有一架飛往西藏林芝的西藏航空班機起飛時衝出跑道，起火燃燒。機上人員全數撤離，有旅客受輕傷。

中國官媒新華社報導，西藏航空一架班機上午8時許從重慶江北國際機場起飛時，偏出跑道後起火。

澎湃新聞引述社交平台新浪微博上的影片報導，這架空中巴士A319客機的左側燃起熊熊烈火，航班機組人員和旅客緊急撤離，多輛消防車隨後趕到救援，現場明火已被撲滅。

西藏航空隨後透過官方微博帳號發出通報指，涉事的是B-6425飛機TV9833執行重慶飛林芝航班，機上有113名旅客和9名機組人員。班機上午8時9分在江北機場起飛過程中，機組發現飛機異常中斷起飛，飛機偏出跑道，所有旅客和機組人員全部安全撤離，受傷旅客均為輕傷，已送往醫院治療，飛機起火受損。

西藏航空表示，事發後已第一時間啟動一級應急預案，全力做好應對和善後工作。

澎湃新聞引述飛航app「航旅縱橫」報導，12日上午江北機場部分進港航班取消、延誤或備降成都雙流機場，部分出港航班取消。（編輯：沈朋達/唐佩君）1110512