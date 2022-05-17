中國脫鉤西方與美爭高下 習近平擬晉用科技官僚

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（中央社台北17日電）香港南華早報（SCMP）報導，中國國家主席習近平擬晉用更多科技官僚出任中共要職，以實現脫鉤西方與美國爭高下的野心。

報導說，可望獲得拔擢的科技專才官僚是否能夠實現習近平的目標猶未可知，但分析人士指出，這些人的上位將使得未來數年中共的政壇改頭換面。

報導指出，分析人士還說，許多的科技官僚都具備「理工科」也就是科學、科技、工程與數學的專業，目前這些人任職於重要部會與省市的要津。

報導說，中共將在今年秋天的20大改組領導班子，屆時將有更多的科技官僚獲拔擢至約由200人組成的中央委員會，這是專責中共重大政策的機制。

報導指出，分析人士說，屆時呈現新風貌的中央委員會，未來5年將著重於科技的獨立自主，尤其是當前中美科技脫鉤及競爭日益白熱化之際。

報導指出，據美國保爾森基金會（Paulson Institute）旗下智庫馬可波羅（Marco Polo）月初公布的報告，現階段習近平主政的中央委員會，成員結構堪稱中共歷來教育程度最高，博士學位者占28%，而12%是海歸派。

報導說，這份報告指出，自習近平2017年展開第2任總書記後，許多科技官僚相繼晉升要職，30個高階省級職缺中，晉用的17個人選都具備理工背景。而他第1個任期，23個重要職缺僅晉用6個理工專才。

報導指出，這份報告分析，習近平似乎遵循毛澤東主政時期「又紅又專」的信條拔擢人才，也就是經驗證具備政治忠誠及必要的專業知識，以實踐他在科技領域的野心。

報導說，雖然62個高階省級幹部當中有33個是具備工程與科學學位的科技官僚，不過仍有13人攻讀社會科學像是馬克思主義政治理論等而獲得晉用，另有9人具備財務金融領域的學位。

報導指出，這些人當中，航太方面的專家自成一格最受矚目，包括中共新疆維吾爾自治區委員會書記馬興瑞、湖南省委員會書記張慶偉、浙江省委書記袁家軍。

報導說，其中馬興瑞和張慶偉曾經擔任神舟太空計畫的指揮官，而袁家軍則是在中國探測月球與火星的計畫當中身居要職。

報導指出，於此同時，高階省級幹部也不乏熟悉國防工業的專才，包括遼寧省委書記張國清、四川省長黃強，其中張國清曾經擔任中國最大的軍火製造商、北方工業集團的副總。

報導說，至於黃強曾參與西安飛機製造集團研發的戰機殲轟7，他負責飛行與射控系統。殲轟7又稱之為「飛豹」，是雙座的戰鬥轟炸機。

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報導指出，清華大學國家戰略研究院資深研究員謝茂松表示，雖然科技官僚上位，但他們還是得證明具備與其他省級與部會級幹部共事的能力。

報導說，他表示：「北京現在需要的人才是可以看到大局並使中國超前的關鍵角色…在所有大型規劃中，主要是省級和部級官員的科技官僚，必須在各地方和機構間協調，誰在這方面表現出色，誰就能更上層樓」。（編輯：曹宇帆/邱國強）1110517